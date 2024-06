Hallan muerto a un preso de Botafuegos en Algeciras al que le fue denegado el traslado a un centro psiquiátrico

Algeciras/La cárcel de Botafuegos, en Algeciras, ha sufrido otro fin de semana trágico. Un interno de 39 años y nacionalidad española se ha suicidado este domingo a las 21:00 tras ahorcarse con una sábana en el interior de su celda, según denuncia el sindicato Acaip.

El preso, con una amplia trayectoria penal y penitenciaria, había sido excarcelado el pasado mes de marzo, pero volvió a ingresar dos meses más tarde. A causa de sus antecedentes e historia clínica, la dirección de la cárcel algecireña pidió su traslado al Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla y a la unidad de agudos de psiquiatría en La Línea de la Concepción, siendo denegadas ambas solicitudes.

Añade Acaip que, en menos de seis años, la cifra de fallecidos en Botafuesgos asciende a 34 presos, en su gran mayoría por sobredosis y suicidios, sin contar las múltiples tentativas de suicidio, que son las causas de muerte más comunes en las cárceles españolas.

El sindicato denuncia que en la prisión algecireña no se dispensa "una atención sanitaria adecuada" porque no cuenta con subdirector médico; de nueve médicos que componen la plantilla solo hay dos disponibles en la actualidad; la relación de puestos de trabajo no contempla la figura del psiquiatra, a pesar de que casi 600 internos de unos 1.100, toman medicación psiquiátrica en dosis elevadas; y que el preso que pide ser tratado de su adicción a la toxicomanía no es tratado o no se le ayuda adecuadamente "porque no hay profesionales suficientes".

"Desde Acaip, se ha informado a múltiples organismos públicos, como el Ministro del Interior, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, la Consejería de salud de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Cádiz, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, la Subdelegación del Gobierno de Cádiz, la Subdelegación del Campo de Gibraltar de la Junta, el Defensor del Pueblo, el Delegado del Gobierno de Andalucía, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Algeciras… todos escuchan nuestras peticiones, todos se sorprenden de la problemática que cada vez crece más, pero finalmente prima la falta de voluntad de todas las partes implicadas para resolver el problema de la sanidad penitenciaria", informa el sindicato este lunes a través de una nota.

"Los médicos no quieren venir a las prisiones porque no le resulta atractivo y cuentan con mejores ofertas económicas y laborales, siendo la única solución la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas en cumplimiento de una ley del año 2003, hecho que aún no se ha producido por un trasfondo puramente económico, mientras la población reclusa continúa sin la atención médica adecuada, con problemas de sobredosis y suicidios", concluye Acaip, que además resalta los problemas diarios que viven los funcionarios penitenciarios.