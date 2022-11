Tibio respaldo a la manifestación por el 25-N salvada por Barrio Vivo, Victoria Kent y Márgenes y Vínculos

El apoyo social fue, una vez más, insuficiente. La ciudadanía de Algeciras no ha comprendido la pertinencia este año de la manifestación con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la cual reclamaba un incremento del personal en el único Juzgado específico que opera en el Campo de Gibraltar.

Para dar voz a las víctimas y sus hijos, abocados a esperas interminables para poder poner una denuncia y, a veces, a dificultosos traslados entre los municipios de la comarca, la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent convocó para este viernes una marcha que ha salido de los juzgados de Algeciras, donde se leyó un breve comunicado y, a continuación, ha discurrido por la avenida de las Fuerzas Armadas hasta llegar a la plaza de la Mujer, frente al ambulatorio Menéndez Tolosa.

Una mujer más sobre nuestras conciencias

Tras la pancarta, que llevaba por lema Una mujer más sobre nuestras conciencias, figuraban Paula Conesa, delegada de Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento, Rocío Arrabal, secretaria general del PSOE; Sergio Pelayo, concejal portavoz de Ciudadanos, miembros de distintas asociaciones feministas, Barrio Vivo, Márgenes y Vínculos, la asociación Gaia, la asociación de Mujeres en Búsqueda Activa de Empleo (Ambae), sindicatos y un centenar de vecinos.

La comitiva ha hecho una parada a las puertas del Juzgado de Violencia sobre la Mujer para lanzar consignas como "No es un caso aislado, se llama patriarcado", "Manolito, hoy te haces tú el pucherito" o "Juanito, hoy te friegas tú los cacharritos", bajo las estructuras del alumbrado navideño.

La Plaza de la Mujer, otrora Menéndez Tolosa, estaba atravesada por una hilera de padres que buscaba expectorante en la Farmacia del Águila. En la contigua cafetería 3J, los lugareños atiborraban las sillas pintadas de violeta para recodar la efeméride a la hora del desayuno.

Calladita no estoy más guapa

Varios alumnos de la Escuela de Artes y del instituto El Getares, pertenecientes al programa Jóvenes Violetas de Barrio Vivo, esperaban a que el reloj marcara las doce para desarrollar una representación teatral y musical en el centro de la plaza en la que una madre ofrece a su hija maltratada amor y comprensión familiar para salir adelante.

A continuación, han hecho lo propio técnicas del Proyecto Prointegra de Márgenes y Vínculos, destinado a favorecer la integración de las migrantes en la sociedad campogibraltareña. A través de la la danza, los gestos y la palabra, varias mujeres han representado el ciclo de enamoramiento, caída en el maltrato y liberación que el individuo sufre cuando es presa de la violencia de género.

Finalmente, desde la asociación Victoria Kent, Rocío Benítez, su presidenta, ha leído un manifiesto: "No. Calladita no estoy más guapa. Porque yo no elegí nacer en un lugar donde llevar el velo mal puesto me haría sangrar el rostro. Porque yo no decidí llevar tatuados tus golpes ni este dolor que siento en el alma al arrebatarme las vidas que más quería. Porque yo no decidí vivir en una época donde llaman libertad de expresión a la vejación pública y verbal más absoluta a través de las redes. Porque yo no decidí sentirme amenazada por recibir tus pinchazos cuando salgo a divertirme y no recordar nada al volver a casa. Porque yo no decidí ser mujer para que obstaculicen mi camino hacia donde yo reivindico. No. Calladita no estoy más guapa".

“Porque yo he decidido cuidarme, protegerme, sentirme y recolocarme ante el dolor y la desazón de tus golpes y amenazas. Porque yo he decido, bajo el ejercicio del respeto, poner los límites y frenar tus palabras envenenadas ocultas bajo el anonimato. Porque he decidido dejar de sentir miedo al salir de casa de día, de noche o madrugada. Porque yo he decidido elegir quién soy y con qué zapatos atravieso mi camino. Calladita no estoy más guapa”, ha concluido el discurso.

Entre el público, tres jóvenes marroquíes escuchaban con atención vestidas a la moda, con vaqueros, zapatillas deportivas de marca, grandes gafas de sol y el pelo oculto bajo el pañuelo.

Una familia protestaba contra la manifestación desplegada en la plaza porque obligaba a dar un rodeo hasta la entrada al ambulatorio. Otro vecino reprochó la ubicación de la actuación de Márgenes y Vínculos porque taponaba el acceso a una administración de Lotería.

Alrededor de las doce y media, todo había terminado y la Plaza de la Mujer volvió a vaciarse, salvo los ciudadanos que desayunaban en las terrazas y los padres que hacían cola en la farmacia.

Acto en el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Algeciras también ha celebrado este viernes un acto institucional en recuerdo de las 38 víctimas de violencia de género que han fallecido este año en España. El primer teniente de alcalde, Jacinto Muñoz, ha expresado su apoyo por todas aquellas mujeres que sufren esta lacra así como el pésame a las familias de las fallecidas: "Hoy es un día de compromiso y lo escenificamos también en Algeciras con la lectura de este manifiesto, porque no tiene sentido este tipo de violencia en una sociedad tan avanzada como la nuestra, en un país donde empezamos a acostumbrarnos a que una muerte por violencia de género sea noticia”.

En el acto han participado miembros de la Corporación municipal, representantes del poder judicial y Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Fiscalía, personal del hospital y trabajadoras sociales. "Siempre vamos a estar al lado de las víctimas, siempre van a contar con nuestro apoyo y respaldo porque no estáis solas y, como servidores públicos, vamos a seguir trabajando con compromiso y unidad”, ha prometido Muñoz Madrid.