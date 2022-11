Una generación de niños sin inmunizar colapsa las urgencias pediátricas en Algeciras

La tercera planta del ambulatorio Menéndez Tolosa de Algeciras es un gentío de padres con rostros desencajados y niños tosiendo. Un bebé con la tez azulada llora desconsoladamente. Entre llanto y llanto, si se agudiza el oído, se escuchan sibilancias. Mientras, dos pediatras pasan consulta en sus respectivos despachos y van llamando a los menores siguiendo un listado de citas.

Debería haber un tercero, la doctora R., pero lleva un año de baja y se desconoce cuándo volverá. Sus pacientes los ha heredado uno de los dos pediatras disponibles, lo que aumenta, considerablemente, los tiempos de espera. Una niña se entretiene saltando sobre las baldosas sueltas de la sala de espera.

Las Urgencias también están desbordadas de niños con bronquiolitis y otras enfermedades respiratorias. El virus respiratorio sincitial (VRS), aún sin vacuna ni tratamiento específico, coge fuerza con la llegada del frío, pero este año ha sido mucho peor, no por su gravedad, sino por la cantidad de menores infectados al mismo tiempo.

Una agresividad alarmante

Ana Jiménez Moya, pediatra en Algeciras, explica para Europa Sur los motivos de este brote generalizado. "A causa de la pandemia, el confinamiento, el uso de las mascarillas y unas medidas de higiene más cuidadosas, los niños más pequeños y, por tanto, los más vulnerables, no han estado expuestos a este tipo de patógenos en los últimos tres años", en concreto, desde marzo de 2020. En opinión de esta doctora, la agresividad de los virus respiratorios está siendo alarmante. "Nos estamos encontrando con neumonías muy complicadas sobre todo en lactantes", añade.

"Los niños menores de tres años son muy débiles ante este tipo de enfermedades porque no son capaces de producir defensas como hacemos los adultos. Hasta los seis años, aproximadamente, no empiezan a fabricar anticuerpos suficientes como para generar una capacidad de respuesta ante los virus respiratorios", explica la pediatra, quien rechaza, de plano, la creencia popular que, en las guarderías, donde se producen la mayoría de los contagios, los bebés se inmunizan. "Lo que hacen", enfatiza, "es exponerse a una cantidad tremenda de virus cuando su sistema inmunológico aún no está maduro".

"La conciliación del trabajo y la familia, en la práctica, consiste en que los padres tienen que dejar a sus hijos enfermos en la guardería", lamenta esta pediatra. "Precisamente hay que evitar los espacios cerrados y las aglomeraciones", aconseja la doctora Jiménez. También volver a usar mascarillas, no fumar ante los menores y lavarse las manos con frecuencia.

Falta de ventiladores

La bronquiolitis hace que las pequeñas vías respiratorias de los pulmones se inflamen e impidan el paso del aire. Tos fuerte, secreción nasal y fiebre son los síntomas más comunes. El niño también puede quedarse sin aliento, sin oxígeno y tener sibilancias, los llamados pitos.

"A los bebés más pequeños, que llegan a la consulta casi sin poder respirar, les aplicamos medidas de confort para ayudarles a meter aire en los pulmones. El problema es que, con las Urgencias y las UCI pediátricas desbordadas, están empezando a faltar ventiladores de alto flujo", los cuales suministran aire caliente, humidificado y enriquecido con oxígeno a los pacientes, previniendo la intubación posterior.

"La situación es crítica no porque se estén acondicionando habitaciones triples por la alta tasa de frecuentación en los hospitales, sino porque faltan ventiladores y personal", reclama la doctora Jiménez Moya, quien no se muestra optimista ante el panorama de los próximos meses. "Ahora empezarán a llegar los casos de gripe", augura. "La reacción del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ante esta situación ha sido muy pobre", finaliza la pediatra.

Escasez de antibióticos

Algunos médicos alertan de otro problema paralelo: la escasez de antibióticos pediátricos en suspensión oral, como los jarabes con amoxicilina. El Ministerio de Sanidad ha autorizado que el profesional farmacéutico sustituya la dispensación oral por amoxicilina en polvo. "Verdaderamente sufrimos un desabastecimiento generalizado de muchos medicamentos", cuentan desde la Farmacia Argáiz, en Algeciras.

Alta incidencia en Algeciras

La Junta de Andalucía lanzaba este martes un mensaje de tranquilidad. "La situación de la bronquiolitis está perfectamente controlada" y añadía que "el sistema público de salud está preparado para atender todo lo que venga", afirmaba el director general de Asistencia Sanitaria y Resultados de Salud del SAS, Luis Martínez.

No obstante, según fuentes sanitarias consultadas por Europa Sur, en el hospital Punta Europa, la saturación de pediatría ha obligado a trasladar maternidad a otra zona del centro sanitario para dejar más camas libres. Este periódico ha intentado, en vano, contactar con algún pediatra del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste, correspondiente a Algeciras.

La situación en el hospital de La Línea está más controlada. Fuentes sanitarias han informado a este medio que el martes, 22 de noviembre, había ingresados nueve niños para 20 camas disponibles.