La Fiscalía pide dos años de cárcel para el ex alcalde de Algeciras Sánchez Rull por la adjudicación del Body Factory

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita dos años de prisión para el ex alcalde socialista de Algeciras Diego Sánchez Rull al considerar probado que percibió un soborno de 148.000 euros para alterar el concurso que adjudicó a Body Factory Gestión el contrato de construcción y explotación del polideportivo El Calvario.

El Ministerio Público mantiene en el escrito de conclusiones definitivas del caso Madeja, que juzga las supuestas irregularidades en adjudicaciones públicas a la empresa Fitonovo en Sevilla y Algeciras a cambio de supuestas comisiones a altos cargos, que Sánchez Rull cometió un delito de cohecho (soborno) cuando era delegado de Construcción y Urbanismo, en 2010. En cambio, renuncia a acusarle de prevaricación porque no conllevaría pena de cárcel. Fitonovo tenía el 49% de Body Factory Gestión, que además era participada en un 51% por Body Factory Franquicias.

La Fiscalía pide además para el exregidor una multa de doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tres años.

En el escrito de conclusiones, retira además los cargos contra dos acusados de llevar a cabo la entrega del dinero de las mordidas, Alfonso Lecea Machado y Randy Scharberg Carrión.

Según se lee en el documento, al que ha tenido acceso este periódico, "no consta que Randy Scharberg Carrión conociera que los 130.000 euros que se entregaron con el concepto de pago de ventas Centro Deportivo Algeciras el 25 de junio de 2020 y que entregó en Jerez fuera para el pago de comisiones a funcionarios del Ayuntamiento de Algeciras". El ya exacusado, concreta el escrito, trabajó para Fitonovo "haciendo tareas de mensajería", pero no lo hacía en septiembre de 2011 cuando se efectuó la supuesta segunda entrega de dinero para el concurso del Body Factory.

Lecea Machado -continúa el Fiscal- "trasladó el dos ocasiones dinero que le entregó el responsable de Body Factory como pago de la cuota de participación de comisiones pagadas en retribución de la adjudicación del contrato de obras del polideportivo El Calvario". Concretamente, 65.000 euros el 5 de julio de 2010 y 45.000 euros el 24 de noviembre de ese mismo año.

La Fiscalía refleja que estas cantidades aparecen como ingresos en la "contabilidad B de Fitonovo" con el concepto "Aportación Ángel García para venta C.D.ALG". y "Aportación Ángel García Balcones", pero no consta que Lecea Machado conociera que se trataba de un soborno para lograr la adjudicación de El Calvario. Tampoco consta que el dinero entregado por Body Factory y Fitonovo relacionado con el contrato de las obras del centro deportivo fuera entregado para "obtener una adjudicación contraria a derecho".

El Fiscal recuerda que los recursos interpuestos contra la adjudicación por la empresa Campusport, una de las participantes en el concurso, fueron desestimados por el Juzgado de lo Contencioso de Algeciras.

Durante su declaración en la Audiencia Nacional el pasado 19 de octubre, Diego Sánchez Rull negó su participación en los hechos por los que está acusado.

El ex alcalde, que había rechazado un acuerdo con la Fiscalía que sí aceptaron otros acusados de la pieza sevillana del caso, dio su testimonio para afirmar que antes de la adjudicación no conocía a Fitonovo y que "nunca" recibió dinero de esa compañía. "No conozco a ningún empleado, ni al chico de los recados, esta empresa no había tenido anteriormente actividad ni en Algeciras ni en el Campo de Gibraltar", dijo antes de recibir dos pagos de 130.000 y 18.000 euros por el contrato para la edificación del centro deportivo y su explotación por 45 años.

También defendió su actuación en el procedimiento de adjudicación, en el que afirma que no realizó indicación alguna y siguió siempre el criterio de los técnicos. Durante la mesa de contratación para adjudicar las obras de este complejo deportivo "las puntuaciones se sumaron sin alteración alguna", explicó, antes de detallar que estaban presentes el secretario general del Ayuntamiento de Algeciras y el interventor municipal, además de representantes del Partido Popular, entonces en la oposición. También aseguró que nunca se produjo una impugnación ni advertencias por parte de ningún técnico que considerara que los criterios barajados por la mesa se consideraran subjetivos.

En noviembre de 2017, el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata exoneró a los técnicos del Ayuntamiento de Algeciras Guillermo Alberola Visedo, Francisco Javier Malla Calvente y Francisco José Álvarez Ruiz de este proceso judicial.

Cuando dictó el auto de apertura de juicio oral, el juez consideró en su escrito que para conseguir la adjudicación a esa empresa se habría producido “una valoración fraudulenta de los criterios de adjudicación expuestos en el pliego de condiciones, en virtud de los informes técnicos realizados y de la valoración realizada por la mesa de contratación”, órgano presidido por Sánchez Rull como teniente de alcalde delegado de Contratación en aquellos momentos.

Esa valoración fraudulenta tendría detrás una importante cantidad: 279.360 euros. Una cifra cuya entrega estaría acreditada por la documentación intervenida relativa a la caja B de Fitonovo, corroborada además con recibos de entrega de dinero. Según explicó el magistrado, se encontraron varios documentos y archivos informáticos en los registros realizados a la sede de las empresas implicadas que los justifican, entre ellos dos asientos contables de 130.000 y 18.000 euros que atribuye a pagos a Sánchez Rull. Pero además hay declaraciones del personal de Fitonovo que abundan en la veracidad de los apuntes contables y documentos encontrados referentes a la caja B.