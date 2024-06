La Feria Real de Algeciras hace cumbre en un miércoles memorable

Algeciras/El miércoles es un día señalaíto en la Feria Real de Algeciras. El parque Antonio Quintero reluce hasta sin sol con una jornada festiva en mitad de la semana que llena las casetas de grupos de amigos en busca diversión, música y rebujito. En un recinto abarrotado desde primera hora de la tarde, el calor cedió para hacer incluso más agradable una jornada marcada en rojo, junto con el Domingo por Sevillanas, que recuerda que todavía quedan tres días de fiesta a los pies de Las Palomas, donde comenzó el ciclo taurino.

Ambiente en una caseta. / Vanessa Pérez

El paseo de caballos entre las calles Volantes y Farolillos por parte de los jinetes de las peñas caballistas El Caballo y El Estribo no faltó en la recta final de la mañana para aportar vistosidad, mientras que los grupos de amigos y familias buscaban un lugar donde almorzar. Como ocurre cada año, las casetas despliegan una atractiva oferta de menús con precio cerrado para tratar de captar clientela y agilizar el servicio en una tendencia a la que también se unen los bares y restaurantes del entorno. Como el domingo, había casetas en las que todas las mesas estaban reservadas desde el viernes de farolillos.

Aspecto de una calle de la Feria de Algeciras este miércoles. / Vanessa Pérez

Aunque el día de descuentos en las atracciones fue el martes, los niños no faltaron a su cita con los cacharritos, aprovechando que mamá y papá no tienen que trabajar. También se vieron numerosos grupos de jóvenes que ya han terminado las clases y que no perdonan darse una vuelta por las atracciones.

Ya hace mucho tiempo el miércoles de Feria dejó formalmente de llamarse como “el día de la mujer”, una denominación antigua y ya superada por los nuevos tiempos, pero eso no quita que fueran muchos los grupos de amigas las que se dejaran ver por las casetas.

Casetas históricas

Las casetas históricas de la Feria Real de Algeciras recibieron este miércoles un reconocimiento muy especial por sus trayectorias y sus compromisos con la gran fiesta de la ciudad.

Diversión en las atracciones. / Vanessa Pérez

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, acompañado del equipo de gobierno ha estado presente en la entrega, durante la que ha recibido un especial homenaje el presidente de honor de la asociación Farolillo, Antonio Quintero.

En el acto también estaban presentes el presidente de la asociación de caseteros, Jesús Roldán, y el vicepresidente, Diego Castañeda.

El alcalde dio las gracias al trabajo que realiza al colectivo Farolillo desde su creación y destacó la implicación y el compromiso de todas las casetas premiadas. "Sois la esencia de la Feria Real de Algeciras, de nuestra semana grande, estamos muy orgullosos de todos vosotros y vamos a seguir trabajando juntos para que nuestra feria siga siendo un referente en Andalucía”, dijo.

Las casetas premiadas son la Peña Miguelín (desde 1958), El Mero (desde 1959), Loz der Pueblo (desde 1969), El Patio del Camborio (desde 1970), Los Palmeros (desde 1970), El Tretápodo (desde 1971), Los Especiales (desde 1972), 33 y un Quinqué (desde 1975), Los Veteranos (desde 1977) y La Novia del Sol (desde 1977).

La caseta La Provindencia también entregó este miércoles su premio de la Feria Real de Algeciras al guitarrista Salvador Andrades en un acto en el que la entidad ha ofrecido una recepción para autoridades de toda la comarca.

En la recepción han estado presentes miembros de la planta judicial de la ciudad, de las fuerzas y cuerpos de seguridad así como miembros del sector taurino y social de Algeciras, y la presidenta de la caseta, María José Sanz.

Seguridad

La Mesa Técnica de Seguridad de la Feria Real de Algeciras, reunida en la mañana de este miércoles en el Ayuntamiento tomó la decisión de apercibir con medidas que podrían llegar al cierre en caso de reicindir a siete casetas, cuatro por haber sido escenario de otras tantas alteraciones del orden público, todas ellas consideradas por los servicios policiales como leves, y a las tres restantes por no respetar los niveles de sonometría establecidos en las bases reguladoras de la Feria Real, superando las mediciones que fueron realizadas por un técnico municipal

La Policía Local vela por la seguridad de la Feria. / Vanessa Pérez

La reunión se llevó a cabo bajo la presidencia del delegado de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz Madrid, con la presencia de la edil responsable de Feria y Fiestas, Juana Cid, y la concejal de Protección Civil y Servicio contra Incendios, Patricia Bueno.

La Mesa analizó el desarrollo de la jornada del martes y tomó las medidas ya relatadas, no sin destacar la gran afluencia que registró el Parque Feria Antonio Quintero Romero tanto durante la tarde como en la noche.

En el apartado sanitario fueron realizadas en este servicio 24 asistencias, todas ellas de carácter leve también.