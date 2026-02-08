Así ganó Euro Tauro Luján el concurso de Las Palomas: el informe que decidió la plaza de toros de Algeciras hasta 2028

Un contraluz durante un festejo taurino de la Feria Real de Algeciras.

El informe del comité de expertos del Ayuntamiento de Algeciras pone negro sobre blanco qué ha pesado realmente en la adjudicación de la gestión de la plaza de toros de Las Palomas para las temporadas 2026, 2027 y 2028 —con posibilidad de prórroga hasta 2029—. Y la conclusión es clara: la apuesta por la formación y la Escuela Municipal de Tauromaquia inclinaron la balanza a favor de Euro Tauro Luján SL, en un concurso muy igualado en lo estrictamente taurino.

La mesa de contratación propuso el pasado 5 de febrero a la empresa que dirige Enrique Luján como adjudicataria del coso algecireño, por delante de Espectáculos Carmelo García, anterior gestora de la plaza, y Circuitos Taurinos, de la mano de Carlos Zúñiga. Ahora, el informe técnico, al que ha tenido acceso Europa Sur, detalla cómo y por qué se llegó a esa decisión.

Cuadro resumen elaborado por el comité de expertos del Ayuntamiento de Algeciras con la baremación en los distintos apartados para el contrato de gestión de la plaza de toros de Las Palomas..

Un concurso con 100 puntos y 80 decididos por juicio de valor

El pliego establecía un máximo de 100 puntos, de los cuales 20 correspondían al canon económico y 80 a criterios subjetivos, evaluados por un comité de expertos formado por tres empleados municipales. Aunque Espectáculos Carmelo García presentó la oferta económica más alta (20.000 euros anuales), este apartado no fue decisivo por sí solo.

La oferta de Euro Tauro Luján fijó una contraprestación de 18.000 euros al año, frente a los 15.000 de Circuitos Taurinos, partiendo todos de un canon mínimo de 6.000 euros. En este punto, la diferencia fue contenida. Donde realmente se decidió el concurso fue en los apartados técnicos.

Programación taurina: empate en figuras, matices en ganaderías

El bloque más pesado del informe fue el de programación taurina (hasta 55 puntos). En el apartado de importancia de los toreros, el comité fue rotundo: las tres empresas presentaron carteles de primer nivel, acordes a una plaza de segunda categoría.

Talavante, Manzanares, Emilio de Justo, Pablo Aguado, Juan Ortega, Castella, Perera o Borja Jiménez aparecían en las tres propuestas. El comité otorgó 19 puntos a cada licitador, penalizando únicamente la ausencia de figuras como Roca Rey y Morante de la Puebla, habituales en la Feria Real de Algeciras.

Donde sí hubo diferencias fue en las ganaderías. Aunque las tres incluían a Torrealta, el resto de hierros marcó la puntuación:

Circuitos Taurinos: Núñez del Cuvillo y Gavira → 18 puntos

Espectáculos Carmelo García: La Palmosilla y Salvador Domecq → 19 puntos

Euro Tauro Luján: Zalduendo y Carlos Núñez → 18 puntos

Ninguna empresa alcanzó el máximo al no incluir ganaderías emblemáticas como Victorino Martín o Miura, habituales en el pasado reciente del coso algecireño.

La pólvora de Ferrera y el bravo 'Veronés' de Victorino incendiaron Algeciras en 2023. / Erasmo Fenoy

Festejos adicionales: ligera ventaja para Zúñiga y Luján

Las tres ofertas coincidieron en incluir una corrida de rejones, muy bien valorada por el comité. A partir de ahí, cada empresa matizó su propuesta:

Circuitos Taurinos: novillada o clase práctica durante la Feria Real → 15 puntos

Euro Tauro Luján: clase práctica y un Gran Prix fuera de la Feria → 15 puntos

Espectáculos Carmelo García: espectáculo cómico-taurino-musical → 14 puntos

El punto clave: la Escuela Taurina Miguel Mateo Miguelín

Aquí se produjo el mayor desequilibrio del concurso. El bloque de ayuda y colaboración con la Escuela Municipal de Tauromaquia Miguel Mateo Miguelín (15 puntos) fue determinante.

Circuitos Taurinos ofreció 2 tentaderos y una plaza en una novillada fuera de Algeciras → 3,83 puntos

Espectáculos Carmelo García propuso 4 tentaderos y actividades formativas → 5,66 puntos

Euro Tauro Luján presentó un ambicioso plan anual:

10 tentaderos al año

3 clases prácticas

3 novilladas sin picadores en plazas colaboradoras

Formación técnica, física y mental

Archivo audiovisual profesional

Creación de una mesa de trabajo conjunta con la Escuela

Informe anual de evaluación

El resultado fue contundente: 15 puntos para Euro Tauro Luján, el máximo posible.

Promoción y difusión: equilibrio con matices culturales

En el apartado de promoción, publicidad y jornadas taurinas (10 puntos), las tres empresas presentaron proyectos sólidos, con presencia en ferias nacionales, medios de comunicación y redes sociales.

Circuitos Taurinos destacó por su inversión publicitaria (50.000 euros) y un preacuerdo con la televisión Onetoro → 8 puntos

Espectáculos Carmelo García fue la más concreta en las Jornadas Taurinas → 9 puntos

Euro Tauro Luján apostó por un enfoque cultural y participativo, recuperando tradiciones como tertulias públicas tras los sorteos → 9 puntos

Resultado final: una victoria clara por proyecto, no por cartel

La suma final deja pocas dudas:

Circuitos Taurinos: 63,83 puntos

Espectáculos Carmelo García: 66,66 puntos

Euro Tauro Luján: 76 puntos

La experiencia de Luján en plazas de tercera categoría no era suficiente por sí sola para optar a una plaza como Las Palomas. Por eso, su alianza con Jorge Arellano, con experiencia acreditada en Melilla en 2025, fue clave para salvar ese escollo administrativo, tal y como explicó este periódico.

Pero el informe es claro: no ganó quien ofreció más dinero ni quien presentó carteles más brillantes, sino quien diseñó un proyecto "más profundo, formativo y estructurado", especialmente vinculado al futuro de la tauromaquia en Algeciras.

Una decisión que marcará el rumbo del coso de Las Palomas en los próximos años, dentro y fuera del ruedo.