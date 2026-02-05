Luján se hace con la plaza de toros Las Palomas de Algeciras por tres años y releva a Carmelo García

La mesa de contratación del Ayuntamiento de Algeciras ha propuesto a la empresa Euro Tauro Luján SL para que gestione la explotación taurina de la plaza de Las Palomas durante tres años, a los que se puede sumar uno más de prórroga si ambas partes están de acuerdo, según informa el Consistorio en una nota de prensa.

El proceso de licitación arrancaba con un canon de 6.000 euros por cada año de la concesión, aunque la empresa ganadora del concurso ha ofrecido una contraprestación anual de 18.000 euros.

La firma que dirige Enrique Luján concursaba por Las Palomas con otras dos empresas, Espectáculos Carmelo García -que ha gestinado el coso algecireños los últimos años- y Circuitos Taurinos, de la mano de Carlos Zúñiga.

El contrato prevé la explotación del coso algecireño para la celebración de espectáculos taurinos, más los bares, la publicidad, almohadillas y cualquier otra actividad susceptible de explotación comercial en el interior de la plaza durante la celebración de los espectáculos taurinos.

Euro Tauro Luján organizará durante la próxima Feria Real tres corridas de toros, un festejo de rejones y una clase práctica para alumnos de escuelas taurinas, a lo que se une fuera del ciclo ferial el espectáculo Gran Prix Algeciras.

Diez tentaderos con la Escuela

Para la colaboración con la Escuela Municipal de Tauromaquia Miguel Mateo Miguelín, la empresa ofrece diez tentaderos anuales, tres clases práctIcas al año y tres novilladas sin picadores en plazas colaboradoras, con inclusión de alumnos de la escuela algecireña, además de actividades formativas como jornadas magistrales de profesionales, clinics técnicos de toreo de salón anuales, curso de preparación física y mental del toreo, acceso al archivo audiovisual profesional para análisis detallado de faenas y tentaderos, y la creación de una mesa de trabajo entre la escuela algecireña y la empresa para la adecuada planificación de los tentaderos, las clases prácticas, selección de alumnos y diseño anual de actividades, culminado posteriormente con un informe anual de valoración.

La concesionaria también se hará cargo de la organización de las Jornadas de Tauromaquia Ciudad de Algeciras y pondrá en marcha distintas actuaciones externas de cara al fomento de la cultura taurina y de la feria algecireña.

Euro Tauro Luján, según reza el comunicado municipal, cuenta con experiencia en el sector de la gestión taurina, al llevar la responsabilidad de plazas como las de Villafranca de los Barros y Fuentes de León, en Badajoz; Calahorra (La Rioja), Tudela y Cientruénigo (Navarra), Aracena, en Huelva; Iscar, Laguna de Duero y Pedrajas de San Esteban (Valladolid); Chinchón, en Madrid, y Abarán, en Murcia.

Enrique Luján también ha gestionado en los últimos años la plaza de toros de Melilla junto a un socio, la única de segunda categoría -como la de Algeciras- que figura en el catálogo de su empresa y que le abrió las puertas para concursar por Las Palomas.