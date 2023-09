El Colegio de Abogados en Algeciras, "sorprendido" por la contratación de Laura Ruiz como asesora del Ayuntamiento

El delegado del Colegio de Abogados en Algeciras, Alberto Pérez, ha mostrado este jueves la sorpresa del colectivo de letrados por la contratación por parte del Ayuntamiento de Algeciras de la exconcejal del PP Laura Ruiz como personal de confianza. Ruiz fue condenada a 21 meses de prisión por delitos contra la intimidad, la integridad moral y coacciones de los que fue víctima su exmarido, el letrado Jesús Trujillo.

Pérez ha valorado que Trujillo fue víctima de un ataque "injusto e inmerecido" a través de medios digitales sobre los que ya se han emitido dos pronunciamientos judiciales condenatorios sobre Ruiz, por parte del Juzgado de lo Penal y por la Audiencia Provincial. Actualmente, el caso se encuentra pendiente de la resolución de un recurso planteado ante el Tribunal Supremo.

"Trasladamos un mensaje de apoyo a Jesús Trujillo, que a día de hoy sigue padeciendo los efectos de este asunto, si bien confiamos en la resolución judicial del caso", ha valorado Pérez.

El delegado del Colegio de Abogados ha reflexionado acerca de la contratación de Ruiz por parte de una entidad pública apuntando que no incrementa la confianza de la ciudadanía en las instituciones. "Al tratarse de un cargo de confianza, como ciudadanos, ¿en quién se confía? ¿Se puede confiar en quien la ha nombrado?", ha subrayado Pérez.

El letrado sí ha apuntado que con su contratación, y al contar con retribuciones, Ruiz tendrá medios para hacer frente a una posible condena una vez que se resuelva la causa judicial por parte del Supremo. "Llegado el caso, se le podrá embargar el sueldo", ha concluido Pérez.

Dimisión en septiembre de 2021

Laura Ruiz dimitió como concejal de Educación, Medio Ambiente y Pesca el 2 de septiembre de 2021 tras ser condenada a 21 meses de prisión e inhabilitación especial durante el mismo periodo para el ejercicio del derecho pasivo como responsable de tres delitos -contra la intimidad, la integridad moral y coacciones- por la publicación de un anuncio por palabras de carácter sexual en una conocida web con el nombre y teléfono del abogado de su ex marido, el letrado algecireño Jesús Trujillo.

Ruiz, al carecer de antecedentes penales y no exceder la condena los dos años de reclusión, no entró en la cárcel. La condena incluía su inhabilitación especial para el ejercicio del derecho pasivo por el tiempo de la condena, lo que se traduce en que no podía ser incluida en una lista electoral si la sentencia se convierte en firme. En la actualidad, la sentencia se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo.

El día después de presentar su dimisión Ruiz compareció junto a Landaluce en una rueda de prensa en la que el alcalde le expresó su total apoyo y se comprometió a reintegrarla en la lista de su partido si resultaba absuelta por una instancia superior. La Audiencia Provincial desestimó el primer recurso en mayo de 2022, de ahí que la exconcejal recurriera al Supremo, que aún no ha dictaminado.

A pesar de este apoyo público, las distancias entre Ruiz y el PP se fueron haciendo patentes a lo largo del tiempo, con críticas por parte de la ex edil en sus redes sociales a los que habían sido sus compañeros. En octubre de 2022 aseguró en un escrito remitido a Europa Sur que no dimitió por voluntad propia, sino por presiones. "Se me puso por delante un folio y un bolígrafo y se me indicó lo que tenía que poner", recordó sobre el momento de su dimisión.

En esa carta aseguraba que iba a convocar una rueda de prensa para poner "en conocimiento de la Justicia varios acontecimientos acaecidos" durante su andadura como miembro de la corporación municipal algecireña, aunque finalmente no lo hizo.

Tras varios meses de silencio, tras las elecciones del pasado mayo, en las que el PP revalidó la Alcaldía, comenzó a rumorearse que Laura Ruiz iba a estar entre el personal de confianza en este nuevo mandato. En julio, este diario ya se hizo eco de los rumores: "En los pasillos del Consistorio de Algeciras se habla, no sin sorpresa, del posible regreso a la vida política de la ex concejal del PP Laura Ruiz, condenada a 21 meses de prisión por delitos contra la intimidad, la integridad moral y coacciones en agosto de 2021. Esta semana ha sido vista en el Ayuntamiento. ¿Le hará Landaluce un hueco como asesora del gobierno local? A la espera de que el Tribunal Supremo resuelva su recurso contra la sentencia, la ex edil amagó en octubre de 2022 con tirar de la manta y poner “en conocimiento de la Justicia varios acontecimientos acaecidos” durante su andadura como concejal. Tras asegurar que había recibido “presiones” desde el Consistorio, anunció también una rueda de prensa que, finalmente, no se produjo. ¿Qué vale su palabra? ¿Y su silencio?", indicaba este diario.