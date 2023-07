¿Vuelve Laura Ruiz como asesora?

En los pasillos del Consistorio de Algeciras se habla, no sin sorpresa, del posible regreso a la vida política de la ex concejal del PP Laura Ruiz, condenada a 21 meses de prisión por delitos contra la intimidad, la integridad moral y coacciones en agosto de 2021. Esta semana ha sido vista en el Ayuntamiento. ¿Le hará Landaluce un hueco como asesora del gobierno local? A la espera de que el Tribunal Supremo resuelva su recurso contra la sentencia, la ex edil amagó en octubre de 2022 con tirar de la manta y poner “en conocimiento de la Justicia varios acontecimientos acaecidos” durante su andadura como concejal. Tras asegurar que había recibido “presiones” desde el Consistorio, anunció también una rueda de prensa que, finalmente, no se produjo. ¿Qué vale su palabra? ¿Y su silencio?