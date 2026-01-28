Casi 2.800 camiones atrapados en el Puerto de Algeciras por el temporal

El Puerto de Algeciras vive este miércoles otra jornada de bloqueo casi total. Hasta 2.800 camiones permanecen atrapados en el recinto portuario, con todas las áreas de estacionamiento completas y sin posibilidad de entrada para nuevos vehículos, a consecuencia del temporal que azota el Estrecho por la borrasca Kristin.

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) ha confirmado que el acceso de camiones continúa cerrado durante toda la jornada de este miércoles 28 de enero, una medida que se mantendrá mientras persistan las adversas condiciones meteorológicas, marcadas por el fuerte viento y el mal estado de la mar.

Según ha detallado la APBA, ya desde este martes los cerca de 2.800 camiones ocupaban por completo las áreas de estacionamiento del puerto, además del carril derecho de los viales internos del recinto. Esta situación ha provocado que los transportistas que lleguen a la zona no puedan acceder al puerto, al encontrarse saturada toda la capacidad disponible.

El colapso no se limita al interior del recinto portuario. Las áreas de servicio cercanas al Puerto de Algeciras también se encuentran completas, lo que ha llevado a la Autoridad Portuaria a recomendar a los transportistas que detengan su marcha en áreas situadas fuera de la provincia de Cádiz hasta que se normalice la situación.

El temporal ha tenido además un impacto directo en la operativa marítima. Las terminales de contenedores permanecen sin actividad y los ferris de las líneas del Estrecho siguen sin operar. Tanto el Puerto de Algeciras como el de Tarifa mantienen canceladas todas las salidas previstas hacia Ceuta y Tánger, una situación que ya se produjo durante la jornada del martes y que se prolonga, al menos, hasta este miércoles.

Mientras el viento y la mar no den tregua, el Puerto de Algeciras continúa sumido en un escenario de parálisis, con miles de camiones inmovilizados y la mirada puesta en una mejora meteorológica que permita reabrir accesos y reactivar el tráfico marítimo en uno de los principales nodos logísticos del sur de Europa.