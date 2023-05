"Me faltan pocas cosas por cumplir, pero muchas de ellas están en las barriadas"

Elige para la entrevista una mañana y una cafetería junto al mercado Torroja, con mesas en la calle. La conversación se interrumpe varias veces por los saludos de los vecinos. “No se pueden dar por ganadas las elecciones, las urnas están aún vacías”, advierte para espantar los excesos de confianza de los suyos.

-¿Cuándo decidió presentarse nuevamente a la Alcaldía? A consecuencia de algún arrechucho, mantuvo públicamente durante largo tiempo la duda sobre su candidatura para un cuarto mandato.

-Hay gente que no valora la salud porque goza de una buena, pero es algo que uno no controla. Hay que mantener hábitos sanos, pero a veces no se tiene buena salud. ¿Cuándo lo decidí? Cuando vi que se acercaba la fecha y que nos quedaban muchos proyectos por construir y que no hay un equipo como el del PP en Algeciras.

-¿Los sondeos que maneja su partido le dan buenas sensaciones?

-El mejor sondeo es el que usted está viendo, con la gente contenta y saludando a su alcalde. Espero que las buenas sensaciones que me transmite la calle se conviertan en votos en las urnas.

"Muchas obras estaban en manos de empresas pequeñas que, por las circunstancias, no han podido desarrollar los trabajos"

-¿El balance del gobierno municipal de coalición con Ciudadanos?

-Hemos sido un equipo, trabajando de forma unida, codo con codo y con plena confianza. El objetivo era Algeciras, no las siglas.

-¿Comprende que los dos concejales de Ciudadanos se hayan retirado de la vida política?

-Es una pena porque el hundimiento de Ciudadanos ha influido y, por tanto, retirarse no ha sido una decisión solo de ellos. Han demostrado su valía y voluntad, pero todas las vidas tienen etapas.

-¿Les ofreció usted integrarse en la lista del PP?

-Yo no… Yo no llevo en el partido las listas, en las que solamente van afiliados al PP.

-¿Se plantea un gobierno de coalición con Vox?

-Quiero gobernar en solitario. Tenemos tantas obligaciones y sueños como para mirar atrás y ver si te siguen el paso.

-Es “la hora de las barridas”, dijo usted hace cuatro años.

-Sí. Y hace cuatro años usted y yo sabíamos la que se nos iba a venir encima… Me faltan pocas cosas por cumplir, pero, sin duda alguna, muchas de ellas están en las barriadas. Aún así, ha empezado una nueva fase de obras en San Isidro, que son de las obras cuyos concursos quedaron desiertos, como ha pasado en algunas otras barriadas. Muchas obras estaban en manos de empresas pequeñas que, por las circunstancias, no han podido desarrollar los trabajos y esas son algunas de las cosas que nos quedan por cumplir.

"El hecho de poner en El Saladillo el árbol más caro, el más valioso, un olivo gigante con entre 400 y 500 años, es un gesto hacia las barriadas"

-¿Piensa retomar esos planes en las barriadas si logra ser reelegido? ¿Algún proyecto especial en ellas?

-El gesto está muy claro. El hecho de poner en El Saladillo, en la entrada de Algeciras, el árbol más caro, el más valioso, un olivo gigante con entre 400 y 500 años, es un gesto hacia las barriadas. Voy a arreglar las barriadas, voy a arreglar El Saladillo y el mejor árbol de la ciudad lo he puesto en El Saladillo.

-Muchas personas pensarán que con el dinero gastado en ese árbol se podrían haber arreglado calles, hacer un polideportivo nuevo, un centro de salud…

-Estamos trabajando en la construcción de un polideportivo, con piscina incluida.

-¿En El Saladillo?

-En El Saladillo, en la Zona Sur. Juanma Moreno [presidente de la Junta de Andalucía] ya sabe nuestras intenciones, para que ponga a trabajar en ello a los consejeros correspondientes.

-¿Cuántas peticiones le ha hecho al presidente de la Junta y se han cumplido?

-Ha cumplido el cien por cien, a diferencia de los otros, que ni siquiera vinieron a Algeciras: ni Chaves, ni Griñán, ni Susana Díaz. Ni vinieron ni se pusieron a trabajar. La única que hizo algo fue la anterior consejera de Hacienda [María Jesús Montero] porque se lo pedí a Susana Díaz y que, al mes, se fue de ministra. La Junta, con el PSOE, nos ha dado muchos dolores de cabeza. Cada vez que llegaba una carta con membrete de la Junta nos salían granos: era un problema, seguro. Nos han pedido hasta que devolvamos, en pesetas, mil o dos mil de no sé qué plan de años atrás y por eso la Junta no nos pagaba los impuestos: teníamos que pagar lo nuestro primero. Solían llegar esas cartas en fin de semana, para que no tuviéramos capacidad de reacción. La Casa Millán fue otro ejemplo: paralizaron las obras y ya no hubo forma de que la empresa las reiniciara.

"En Educación empiezan a tenernos en consideración de una puñetera vez en el tema del conservatorio Paco de Lucía"

-¿Y además de las visitas de Juanma Moreno, algún proyecto de la Junta de Andalucía en Algeciras con el Gobierno del PP?

-Por lo pronto, vienen los consejeros y vienen a trabajar.

-¿Y eso en qué se ha plasmado luego?

-En el CADE [Centro Andaluz de Emprendimiento], por ejemplo, donde se han empezado las obras, en un centro de formación que estaba sin usar en San García. En inversiones por casi 70 millones de euros en temas sanitarios, desde el hospital a centros de salud. Y en Educación empiezan a tenernos en consideración de una puñetera vez en el tema del conservatorio Paco de Lucía… Son muchas cosas en muchos ámbitos.

-¿Por qué proyecto cree que le recordarán los algecireños como alcalde?

-La gente no se acuerda, pero el centro cívico de San Bernabé lo hicimos nosotros. El edificio Guillermo Pérez Villalta está ahí porque lo hicimos nosotros y el edificio I+D del Campus Tecnológico es una realidad porque dimos el terreno, el más caro que había. La Policía Local tiene una nueva sede. Eso que me acuerde, porque seguro que hay un montón de cosas más, como las mejoras en la Zona Baja. ¿Qué queda? Pues completar muchas actuaciones en barriadas, culminar las obras en San Isidro, el bulevar precioso que va a haber en El Secano y en otros lugares, la plaza nueva que va a haber frente al montecito Kung Fu, la reforma del parque María Cristina, cuya esencia hemos mantenido después de doscientos años durante los que prácticamente no se hizo nada…

-Lo que no va a estar listo antes de las elecciones es el centro dedicado a Paco de Lucía, en la antigua comisaría de la Policía Local.

-La culpa la tengo yo, que hayan aparecido un trozo de muralla, restos arqueológicos y tumbas.

-Qué alegría que haya aparecido todo eso, ¿no? Es una parte de nuestro patrimonio.

-Sí, pero queríamos tener listo antes ese centro.

-¿Van a integrar esos restos en el proyecto expositivo?

-Sí, lo que no valen son las chapuzas, que no se pueden permitir. Estamos hablando del patrimonio y las cosas se tienen que hacer bien. Va a quedar muy bonito, precioso.

-¿Se pierde la subvención europea de 1,2 millones dada al proyecto al haberse superado el plazo de la obra?

-No se va a superar el plazo.

-Bueno, primero dijeron que el plazo para tenerlo listo era el 31 de diciembre pasado, luego que enero y creo que luego indicaron que marzo. Y estamos en mayo.

-Hay una prórroga.

"El Llano va a quedar espectacular. Han empezado ya las obras de jardinería, son 3,6 millones de euros"

-¿Hasta cuándo?

-Hasta final de este año por las circunstancias especiales que se han presentado. No ha habido dejación, sino que han aparecido unos restos que hay que mantenerlos.

-¿Y el Llano Amarillo?

-Espectacular. Han empezado ya las obras de jardinería, son 3,6 millones de euros, desde la rotonda de las anclas, justo al lado de donde estamos. También vamos a mejorar la calle Ojo del Muelle, que es una obra que ha quedado desierta tres veces.

-¿Por qué?

-Porque a las constructoras no les interesan lo que para ellas son obras pequeñas y están hasta arriba de trabajo. Por eso hemos hecho un bloque con varios proyectos. En el Llano, retomando su pregunta, las obras van desde aquí hasta el montecito Kung Fu y va a quedar precioso. Todo eso lo va hacer el Ayuntamiento. Y el Puerto va a hacer obras por 5 millones de euros con dos bulevares de entrada y salida de la ciudad.

-¿A cuánto asciende la deuda del Ayuntamiento?

-Ahora estamos en 173 millones, en total. La oposición miente. El año pasado, nueve de cada diez facturas que se pagaron eran deudas que dejó el Partido Socialista, que dejó 250 millones de euros de deuda, muchos pleitos que se han perdido y que hemos tenido que pagar y los cajones llenos de facturas sin tramitar y sin pagar, pero sí reconocidas. El año pasado destinamos un millón de euros a pagar deudas con clubes deportivos, ONG, asociaciones… Un dinero que el PSOE dejó de pagar, por eso vale mucho más todo lo que hemos hecho. Si Pedro Sánchez ha subido 40 veces los impuestos en 5 años, nosotros no lo hemos hecho nunca, ni siquiera el IPC.

-En alguna ocasión usted se ha lamentado públicamente de no haber subido los impuestos.

-Podría haberlos subido, siquiera el IPC, para hacer más cosas.

-¿Y lo va a hacer si es reelegido alcalde?

-Acabamos de aprobar los presupuestos de 2023 y no los hemos subido.

-¿Y después?

-Vamos a ir viendo cómo evoluciona la vida, es muy difícil saber lo que puede pasar. Estamos en un momento muy convulso, económicamente hablando, y en España seguimos siendo muy débiles, a la cola de Europa en prácticamente todo.

-No dice eso el Gobierno.

-Las grandes cifras que da el Gobierno son falsas, las maquilla, y ahí están los datos del paro y de crecimiento económico.

"La nueva Escalinata tendrá una rampita y un ascensor amplio para las personas mayores. Les cuesta mucho subir la calle Trafalgar"

-¿Dará solución al edificio y al parking Escalinata?

-Eso es un problema que también me dejaron los socialistas, que cada vez que movían algo lo agravaban. Es un problema que está ya enfocado, con decisiones en el juzgado, sin capacidad de recurrir y ya lo tenemos claro. Tenemos que hacer cumplir esa sentencia de derribo y tenemos medio millón de euros recogidos en los presupuestos para hacerle frente, más otro medio millón el año que viene. Casi hemos conseguido del todo un proyecto magnífico para construir una gran plaza que una la parte baja de la ciudad con la alta.

-¿Será una nueva escalinata?

-Sí, con una rampita y con un ascensor amplio para las personas mayores, que me han pedido y porque, si no lo hago, no me votan. Les cuesta mucho subir la calle Trafalgar.

-Hay mucha demanda de vivienda protegida por parte de familias que no pueden pagar una en el mercado libre. ¿Llevará algo al respecto en su programa electoral?

-El otro día, la oposición volvió a mentir en el Pleno. Dijo que no protegíamos la laguna de la Huerta de Las Pilas, lo cual es falso, y quien ha preparado todo para tener 50.000 metros cuadrados de zonas verdes para los algecireños hemos sido nosotros. Y los que hemos evitado un desmadre de 4.500 viviendas de 60 o 70 metros cuadrados, con calles muy estrechas, hemos sido nosotros, que las hemos dejado en 2.200 en el mismo espacio, de las que 1.000 son de protección oficial. Metrovacesa tiene también un proyecto de 900 viviendas, de las que muchas son también de protección oficial.

-¿Pondrá suelo municipal para la construcción de vivienda protegida?

-El Ayuntamiento casi no tiene ya suelo municipal. El mejor solar que teníamos lo pusimos, gratis, a disposición del Campus Tecnológico, y los siguientes han sido para el conservatorio, el CADE, el centro de salud de El Saladillo, el edificio inconcluso de la policía en San José Artesano para un centro de salud y especialidades, otros en Pelayo y San Bernabé para construir módulos de salud, en el paseo marítimo para la ciudad de la Justicia, junto a la Comandancia de la Guardia Civil para que ésta pueda aumentar sus instalaciones... Todos terrenos gratis et amore. No nos queda mucho suelo más, algo en Alamillo.

-Su lema de campaña: “Eres especial”. Es una apelación a las señas de identidad de los algecireños.

-Sí. La gente para mí es importante, si no fuera así, no estaría metido en este jaleo, en este esfuerzo permanente. No ha habido ningún equipo de gobierno en Algeciras con el compromiso social de este y ahí están las cifras y los proyectos. Hay que luchar por mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, por tener una Algeciras capital. Nunca antes se había dado que distintas administraciones trabajasen tanto juntas y por un proyecto común por la ciudad. Me refiero al Puerto, a la Junta y al Ayuntamiento. Tenemos un déficit importante que Aepa y otros muchos nos están ayudando a superarlo, que es el sentimiento de ciudad. Se lo dije a mis compañeros hace doce años: si conseguimos reforzar ese sentimiento de ciudad, de algecireñismo , ganaremos todos. Hay mucha gente que ha venido de fuera, que lleva muchos años aquí pero que no se siente aún de aquí. Eso nos debilita y empobrece como ciudad.