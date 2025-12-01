El Ayuntamiento de Algeciras, a vueltas con el horario del alumbrado navideño a tres días del encendido

La Navidad Especial 2025 llegará a Algeciras este año como esos invitados que aseguran por WhatsApp que “están bajando” cuando en realidad siguen en bata. La responsable de Feria y Fiestas, Juana Cid, anunció la semana pasada que el esperado encendido del alumbrado navideño tendría lugar el jueves 4 de diciembre a las 21:00 en la Plaza Alta: una hora gloriosamente intempestiva, más propia de un late show que de un acto dirigido, en teoría, a criaturas que se acuestan antes de que las chicharras digan buenas noches.

Porque, seamos sinceros: la población trabajadora de Algeciras, esa que madruga al día siguiente para oficina y colegio, no está hecha de leds. Echemos cuentas: el alcalde pulsa el botón a las nueve en punto, cantamos con emoción post-laboral El burrito sabanero, damos una vuelta por las calles del centro —con las tiendas cerradas, porque la magia navideña no da para ampliar horarios—, tomamos un vino o unos churros, y caminamos hacia el coche, aparcado en un punto impreciso del mapa urbano. Total: antes de las 23:00 volver es ciencia ficción. Y a las 7:00 suena el despertador como un villancico vengativo.

¿De verdad quiere el Consistorio que estrenemos diciembre con ojeras del tamaño de roscones de Reyes?

A tres días del encendido —sea a la hora que sea— en la Plaza Alta sólo hay instalada una bola de Navidad. / G.S.G.

Rectificación exprés: “sobre siete y media u ocho”

Este lunes, a tres días del evento, una fuente municipal ha reconocido a Europa Sur que, en realidad, eso de las 21:00 ya no. Volantazo institucional. Que la idea ahora es encenderlo “sobre siete y media u ocho”, así, como quien queda para tomar una caña sin concretar mucho.

La nueva información contradice la nota de prensa difundida por Juana Cid hace apenas unos días, pero ya se sabe: la burocracia tiene su propia versión del Adviento, y consiste en esperar, esperar y seguir esperando hasta que alguien, en algún despacho, encuentre un reloj.

Nota de prensa del Äyuntamiento de Algeciras del pasado 27 de noviembre donde se anunciaba que el alumbrado de Navidad será el jueves 4 de diciembre a las 21:00. / E.S.

El misterio del jueves y la procesión desubicada

Puestos a preguntar, ¿por qué un jueves? ¿Qué mal compromiso tiene el Ayuntamiento para viernes 5 de diciembre —víspera del puente— para quedar excluido del alumbrado? ¿Se trata de un homenaje secreto al juernes, esa criatura híbrida que no es laborable ni festiva, pero invita a salir sin remordimientos?

A esto se suma otro enigma navideño: la procesión de la Inmaculada Concepción, que recorrerá las calles el 5 de diciembre a las 20:00, en lugar del lunes 8, su día de verdad y festivo para más señas. Lo lógico —y lo humano— sería encender las luces el viernes 5 a las 19:00, por ejemplo, y dejar la procesión para el lunes por la tarde, cuando la ciudad no esté calculando cuántas horas faltan para levantarse. Pero eso sería demasiado sencillo, y la política local tiene alergia a la linealidad.

Luces que no llegan

Mientras tanto, la guasa corre por Algeciras con más soltura que el propio alumbrado. A tres días del encendido —sea a la hora que sea— en la Plaza Alta sólo hay instalada una bola de Navidad. Grande, sí, pero tan solitaria que recuerda a un bombo de Lotería esperando a que alguien meta una mano inocente para salvar la situación. Calles emblemáticas como Ancha, Convento, Blas Infante o Fuerzas Armadas no lucen un solo adorno, salvo un árbol en lo alto de las murallas medievales, que parece observarlo todo con paciencia arqueológica.

Mientras, las luces de La Línea, San Roque, Los Barrios y Castellar llevan días brillando. En Algeciras, en cambio, el alumbrado del año pasado se encendió el 22 de noviembre, una fecha que ahora suena a mito fundacional.

El Ayuntamiento justifica la demora apelando al cumplimiento “escrupuloso” de la Ley de Contratos. Según esa versión, todo va según lo previsto. Según otras, bastaba con haber sacado la licitación un poco antes, práctica que han seguido los municipios vecinos sin que, hasta donde se sabe, haya ardido ninguna Constitución por ello. Resultado: la empresa Iluminaciones Ximénez debe montar en días lo que normalmente se instala en un mes. Un sprint navideño en el que los operarios corren delante y la ciudad detrás, intentando ponerse el abrigo y el espíritu festivo al mismo tiempo.

Los comerciantes y hosteleros lamentan que no hayan estado listas para el Black Friday. Confían en diciembre como quien confía en la lotería.

Conclusión provisional (como los horarios del Ayuntamiento)

Algeciras encenderá sus luces. Cuando, cómo y a qué hora exacta, ya es otra historia. Pero lo hará. Y entonces, quizá, podamos olvidar retrasos y contradicciones para quedarnos con lo esencial: que la Navidad, tarde o temprano, siempre encuentra el interruptor.