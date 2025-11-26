Algeciras comienza a respirar ambiente navideño, aunque de manera tímida, con el inicio del montaje de la iluminación extraordinaria en el centro de la ciudad. Este miércoles 26 de noviembre, los viandantes contemplan en la Plaza Alta la instalación de una enorme bola de Navidad, que se convertirá en uno de los principales atractivos de estas fiestas y en un elemento por dentro accesible para pasear.

El trabajo corre a cargo de Iluminaciones Ximénez, empresa adjudicataria del contrato del alumbrado extraordinario, que ensambla la estructura con precisión y prisa a partes iguales, condensando en pocos días lo que normalmente requeriría hasta cuatro semanas. La bola recuerda a la instalada el año pasado en la plaza de La Merced de Huelva.

La Navidad llega este año a Algeciras con retraso, siendo la última ciudad del Campo de Gibraltar en iniciar la iluminación. Municipios como San Roque y Castellar ya disfrutan de sus luces, mientras que La Línea y Los Barrios encenderán sus decoraciones este viernes. El alcalde, José Ignacio Landaluce, confirmó que el encendido oficial será el 4 de diciembre, justo a tiempo para el puente festivo, momento en el que se espera un aumento notable de visitantes y compras en el centro.

Comerciantes y vecinos observan expectantes el montaje, que avanza a contrarreloj. Por ahora, la Plaza Alta se ha convertido en el epicentro de la Navidad, con curiosos tomando fotos y preguntando cuándo podrán entrar a caminar dentro de la gran bola, un elemento que promete convertirse en uno de los símbolos festivos de la ciudad.

El Ayuntamiento defiende que los retrasos obedecen al cumplimiento de la Ley de Contratos, mientras que los operarios de Iluminaciones Ximénez siguen trabajando para que la ciudad esté lista para la cita navideña más esperada del año.