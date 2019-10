El Pleno da luz verde a la subida del IBI en Algeciras para 2020

Hecho incontestable número 1: el próximo año, los algecireños van a pagar más por el impuesto de bienes inmuebles. Hecho número 2: las tasas de transmisión de los puestos del mercado de abastos a los parientes en primer grado de consanguinidad van a ser eliminadas. Y 3: se facilitará a los hosteleros el pago de la ocupación de la vía pública con terrazas.

Hasta ahí, los puntos innegables de la modificación de las ordenanzas fiscales que hoy se han aprobado de forma inicial. A partir de ahí, el pleno que les ha dado luz verde (con los votos del PP, Ciudadanos y el concejal no adscrito) ha sido un cruce de datos, acusaciones e incluso una amenaza de demanda por infringir la ley de protección de datos. Un debate en el que los partidos ni siquiera se han puesto de acuerdo en cuánto va a suponer para el bolsillo de los algecireños la subida aprobada del IBI: 4,5 euros de media al año para el PP, 7,5 euros según el PSOE, que calcula el dato “sobre los contribuyentes reales”, no el padrón total.

La propuesta que el equipo de gobierno ha aprobado pasa por incrementar en una centésima, un 0,01, el tipo impositivo del IBI, el coeficiente que se aplica a la base imponible (calculada a partir del valor catastral del inmueble) para calcular el impuesto. Así, el tipo del IBI urbano pasa a ser del 0,80%, el del rústico al 0,66% y en los bienes de características especiales (el Puerto, las industrias) del 1,16%. Una subida que permitirá recaudar 350.000 euros más para las arcas municipales, pese a lo cual, ha subrayado la concejal de Hacienda, María Solanes, “somos de todos los ayuntamientos de la provincia los que menos pagamos”. “Los compañeros de esta corporación pagan casi 80 euros menos que cuando el PSOE gobernaba”, asegura la edil.

Al otro lado del salón de plenos, el socialista Fernando Silva hacía un gesto negativo. Las cuentas del PSOE son otras. “De 2012 a hoy ha subido del 0,73 al 0,80% el tipo impositivo”. “Pero no solo han subido el IBI, sino otras tasas. Nada más llegaron subieron el 3%, pero después han subido basura, tracción mecánica”, ha remarcado. Y en cualquier caso el incremento, critican los socialistas, no cumple lo establecido en el plan de ajuste, al que se han incorporado nuevas operaciones de refinanciación de crédito. “El plan establece que para 2020 el ayuntamiento debería de ingresar 2,3 millones de euros por la vía de subidas tributarias y supresión de exenciones y modificaciones. Ese no es el aumento que traen aquí”, ha apuntado Silva.

“La presión fiscal está entre las más bajas de Andalucía”, ha terciado el alcalde, José Ignacio Landaluce, “usted tiene 500 euros más en su bolsillo” por la rebaja de esa presión fiscal, ha argumentado ante la negativa de Silva. En ese momento la concejal de Hacienda ha mostrado un folio con datos fiscales de la Corporación como soporte argumental de lo que se estaba diciendo. Y Silva no ha dejado pasar la oportunidad: “¿Quién la ha autorizado a sacar esos datos?”, ha espetado. “Son solo calles”, ha restado importancia Solanes. “Que el secretario recoja el documento, le pedimos amparo”, insistía Silva mientras la concejal proseguía con la réplica. “Si sale la dirección de mi casa esos datos son míos”. Finalmente, el documento ha sido pasado a los socialistas y Silva ha avisado: “Prepárese para lo que venga judicialmente, porque usted no es nadie para recoger datos sin mi autorización. Que conste en acta que mi nombre está en el documento y figuran direcciones de los miembros de la corporación”. No es la primera vez que Silva ve aireados sus datos fiscales en un pleno.

La batalla del IBI se ha mezclado en el salón de plenos con otra que los grupos de la oposición mantienen desde el inicio del mandato: la de la deuda municipal. PSOE, Adelante Algeciras y Vox han reprochado al equipo de gobierno que hace casi dos meses que están esperando que les faciliten el dato de la deuda total del Ayuntamiento. “No es la primera vez que venimos a debatir este tipo de asuntos, financiar, refinanciar, sin tener los datos sobre la mesa”, ha alegado el portavoz de Adelante, Javier Viso. El PP se ha comprometido a entregar los datos en diez días. “Estamos trabajando en la depuración de la deuda a largo plazo y las subvenciones que tan alegremente concedieron sabiendo que no las iban a cumplir”, ha contestado Solanes apuntando al PSOE. “¿Y después de ocho años no saben la deuda?”, han apostillado los socialistas.

Apoyo casi unánime a los cuerpos de seguridad

Prácticamente todos los concejales de la Corporación han aprobado una declaración institucional de apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad que han prestado servicio durante los incidentes vividos en las últimas semanas en Cataluña. Solo ha habido una voz discordante, la de la concejal de Adelante Algeciras Leonor Rodríguez, quien ha argumentado que la moción venía impuesta, no se hablaba de la falta de medios y solo mencionaba a los heridos de los cuerpos de seguridad. Su compañero de grupo, Javier Viso, sí ha votado a favor “como independiente”.