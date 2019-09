El Ministerio de Hacienda tendrá que evaluar ahora la petición del Ayuntamiento. Esta no llega sola: el Consistorio ha realizado una modificación del plan de ajuste en el que está inmerso desde 2012 para ajustar los gastos a los nuevos préstamos, pero sin tener que incluir ninguna medida adicional, apuntan fuentes municipales. Hacienda evaluará la documentación aportada para aprobar o no la solicitud del Ayuntamiento. La inclusión en el fondo de ordenación, por otra parte, supone que el Ministerio supervise y pueda ejecutar actuaciones de control sobre la situación económica del Consistorio.

La propuesta ha salido adelante con los 16 votos del PP, Ciudadanos y el no adscrito, Jorge Domínguez. PSOE y Adelante han votado en contra y Vox se ha abstenido. Ni Vox ni el no adscrito han intervenido en el Pleno.

El alcalde, José Ignacio Landaluce , ha argumentado que con este tipo de operaciones se consigue rebajar el pago de intereses en operaciones antiguas que los tienen muy por encima de la situación actual del mercado. Pero también ha apuntado que una parte de esos préstamos se conciertan para hacer frente "a sentencias que ustedes -el PSOE- no resolvieron en su época". Además, ha remarcado, "no hay ningún Ayuntamiento que se pueda acoger que no lo haya hecho para ordenar sus deudas".

Quejas por la falta de información

El grupo municipal socialista ha protestado en el pleno de hoy por no haber recibido información solicitada al equipo de Gobierno. Según ha explicado su portavoz, Juan Lozano, se pidió a principios de mes un informe sobre la deuda viva, comercial, el importe de las sentencias firmes pendientes de pago y deudas generadas con asociaciones pero no se ha recibido nada. También critica el PSOE que no se estén presentando a la Corporación los informes trimestrales de seguimiento del plan de ajuste, que sí se daban a conocer antes, y que no se haya aportado con la documentación del pleno la modificación del plan de ajuste que iba hoy a aprobación. El alcalde, José Ignacio Landaluce, le ha contestado que "aquí no hay ocultismo, esa información se traslada". No obstante, ha remarcado, "ustedes piden mucha información y tengo a técnicos paralizados para buscar una información que en muchos casos pueden buscar ustedes, porque es pública".