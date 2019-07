Algeciras mejorará el contrato de la ayuda a domicilio hasta 4,4 millones anuales

El Pleno del Ayuntamiento de Algeciras ha aprobado este viernes el nuevo pliego técnico que se aplicará en el próximo concurso para el servicio de ayuda a domicilio en la ciudad. El pliego contempla una subida de la dotación anual de los 2,5 millones de euros actuales a 4,4 millones, según ha defendido la concejal de Paula Conesa, responsable del área de Igualdad y Bienestar Social, como una de las claves para mejorar la prestación y las condiciones de la plantilla.

La propuesta ha sido respaldada por todos los grupos con la salvedad de Adelante Algeciras, que se ha abstenido, alegando una preferencia por la gestión directa por parte de la entidad local. El nuevo pliego implantará una jornada laboral de 35 horas semanales, un salario mínimo de 1.000 euros por empleado y un total de 226.000 horas anuales de servicio frente a las 182.000 de la actual concesión, según ha detallado Conesa. El contrato será por dos años, prorrogable otros tantos.

Junto con la aprobación de este punto, el Pleno ha validado por unanimidad las propuestas de concesión de las medallas de la Virgen de la Palma a la asociación Julia Traducta del Aula de mayores de la Universidad de Cádiz, a Vicente Marcet, Eduardo Pérez Bautista e Isabel García Mena. La entrega de estos reconocimientos será el próximo 12 de agosto a las 19:00 en el Centro Documental José Luis Cano, según avanzó la edil Juana Cid.

También ha obtenido el respaldo de todos los grupos de la Corporación (PP, Ciudadanos, PSOE, Adelante Algeciras y Vox) la propuesta municipal para la compra de diez nuevos coches patrulla para la Policía Local mediante un alquiler a largo plazo (renting). La operación está valorada en 522.720 euros por un periodo de cuatro años.

Mociones

En el apartado de mociones, hubo unanimidad en dos iniciativas presentadas por el Partido Popular para respaldar el manifiesto firmado por los alcaldes de las poblaciones de la línea de ferrocarril Algeciras-Bobadilla para exigir mejoras en el servicio y otra para reclamar celeridad al Gobierno central para declarar el alga invasora de la especie rugulopteryx okamurae como una especie invasora.

En la primera, todos los grupos han celebrado el consenso a la hora de exigir acciones mientras que la relativa a las algas fue enriquecida con aportaciones de PP, PSOE y Adelante Algeciras para abarcar a otras especies invasoras. El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha propuesto elevar una propuesta a la Comisión de Peticiones de la Unión Europea para que sea informada del problema y para que reduzca la moratoria de seis años para la implantación de sistemas de tratamiento de las aguas de lastre de los buques, causa a la que se atribuye la llegada de esta especie al Estrecho de Gibraltar.

El PSOE ha sugerido mayor implicación de la Junta de Andalucía en la investigación del alga para contar con un plan de acción una vez que sea declarada como especie invasora mientras que Adelante Algeciras ha apuntado la necesidad de articular medidas para la pesca.

En lo que va de verano, el Ayuntamiento de Algeciras ha retirado 462 toneladas de las playas con un coste de 45.000 euros, mientras que en 2018 fueron 403 toneladas entre junio y septiembre, lo que revela, según el gobierno municipal, que la colonización prosigue.

La mayoría del Pleno ha rechazado una propuesta del Partido Socialista para elaborar un catálogo de vestigios de la dictadura franquista en el municipio. Ha sido el punto con mayor carga de debate.

El edil socialista Fernando Silva ha resaltado la importancia de cumplir con la Ley de Memoria Histórica mediante la retirada del nombre de calles que queden pendientes, placas del Ministerio de la Vivienda y una revisión de los honores y distinciones que puedan quedar en la ciudad.

Ciudadanos se ha desmarcado de la iniciativa apelando a la necesidad de abordar otras cuestiones que la formación considera prioritarias. “Apelamos al consenso, a un acuerdo de todas las fuerzas, pero no a perder tanto tiempo”, ha dicho el portavoz de este grupo, Sergio Pelayo, quien emplazó a no “gastar tiempo en discutir, si no en abordar asuntos como la situación de las playas o los servicios públicos”. Silva afeó la “desafortunada” intervención de Pelayo. “Aquí no se pierde el tiempo ni se gasta en vano. Hay una ley y hay que cumplirla”, ha zanjado.

La concejal del PP Pilar Pintor planteó in voce que se convoquen reuniones monográficas extraordinarias de la comisión de Cultura y Patrimonio para el seguimiento del cumplimiento de la Ley. Finalmente, la propuesta original del PSOE ha sido tumbada con los votos en contra de PP, Ciudadanos y Vox (17 votos) mientras que PSOE y Adelante (nueve) han votado a favor. La iniciativa del PP sí ha sido validada, en este caso por PP y Ciudadanos (15 votos), frente a nueve abstenciones (PSOE y Adelante) y el voto en contra de Vox.

La última moción, también del PSOE, proponía la creación de una zona de baño para personas con discapacidad en las playas. La concejal socialista Francisca Pizarro ha defendido que hace un año se tramitó una propuesta similar, sin ser atendida. El concejal de Playas, Ángel Martínez, ha defendido que los socorristas prestan servicio de asistencia con un total de 17 intervenciones este año para acercar a los usuarios a la costa con sillas anfibias en Getares y El Rinconcillo.

Otros asuntos

Además, la Corporación ha aprobado por unanimidad una batería de propuestas para la inclusión en el inventario municipal de varios terrenos y una furgoneta como asunto de trámite. Igualmente ha obtenido el respaldo de todos los grupos la propuesta para abonar unas gratificaciones a los agentes de la Policía Local por no reducir su jornada laboral durante la Feria (horario de verano) y por los servicios realizados fuera de la jornada laboral.

Todos los grupos han estado de acuerdo en ratificar el acuerdo del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía sobre el servicio de autobús urbano que puso fin a la propuesta de huelga en la Feria Real. Como principales estipulaciones, el acuerdo garantiza que la empresa pública municipal Algesa se hará cargo del servicio y de toda la plantilla.