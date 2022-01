El PSOE de Algeciras afronta dividido la asamblea para elegir a su líder

Los tres sectores que, a priori, conforman el PSOE de Algeciras afrontan divididos a día de hoy la asamblea de militantes en la que deberá ser elegido su secretario general para los próximos cuatro años, un proceso que se celebrará entre finales de enero y mediados de febrero, al igual que en el conjunto de las agrupaciones locales del partido.

A la espera de que se haga pública la fecha de dicha asamblea, los grupos liderados por Juan Lozano, actual secretario general; Rocío Arrabal, ex diputada andaluza, e Isabel Beneroso, ex presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, mantienen posiciones distantes -especialmente acentuadas en el caso de los dos primeros- aunque no irreconciliables, según diversas fuentes consultadas por Europa Sur. Los contactos entre unos y otros para tratar de cerrar un consenso están a la orden del día

A nadie se escapa que, aunque el proceso que afronta el PSOE de Algeciras consiste en la elección de su secretario general, el telón de fondo son las elecciones municipales de mayo de 2023 y la confirmación o no de Lozano como cabeza de la lista electoral. No toca ahora decidir a este último respecto, pero sí está sobre la mesa.

Los socialistas algecireños aumentaron en 2019 su representación en el Ayuntamiento en dos concejales, aunque con solo ocho representantes se quedaron lejos de hacer tambalear a José Ignacio Landaluce en su silla de alcalde. Este logró 13 ediles, a uno de la mayoría absoluta por un puñado de votos, y formó gobierno de coalición con los dos miembros de Ciudadanos presentes en la corporación.

El resultado de estos comicios es significativo comparados con los que se dieron en 2018 en los comicios andaluces. Pocos se acuerdan, pero hace cuatro años fue Ciudadanos el partido más votado en la ciudad, seguido de PSOE, Vox y PP, todos ellos separados con una diferencia inferior al 5% de los votos. El contraste es también significativo respecto a las generales de noviembre de 2019 -solo cinco meses después de las municipales- en los que Vox ganó en Algeciras, seguido de cerca del PSOE y, a bastante distancia, del PP. Ciudadanos ya se había despeñado.

La marca Landaluce

La lectura es doble: la marca Landaluce en Algeciras es muy fuerte (ejerce como regidor desde 2001 y todo apunta a que repetirá candidatura dentro de un año), mucho más que la del PP, y, a la inversa, el rojo del PSOE supera de lejos a quienes han sido sus últimos referentes municipales en la ciudad. Todo ello con un dato destacado, el elevado índice abstención, cercano al 50% en el caso de las municipales.

“O nos dejamos de tonterías o tendremos a Landaluce para cuatro años más”, apunta una de las fuentes socialistas consultadas, que subraya la necesidad de que se produzca un acuerdo entre las tres partes y otros militantes no adscritos particularmente a alguna de ellas. “Llegar a un pacto es utópico, pero se ha logrado otras veces”, añade a renglón seguido, advirtiendo de que el PSOE no puede caer en un debate sin más de reparto de puestos. Aviso a navegantes: “Esto no es una lonja”.

El problema es tanto de caras como de proyecto, al menos desde la perspectiva de los críticos con Lozano

El problema es tanto de caras, quién la pone para lidiar con el hoy alcalde del PP, como de proyecto, al menos desde la perspectiva de los críticos con Lozano, bastantes y variados. Varios de ellos coinciden en que la vida orgánica de los socialistas algecireños ha sido muy escasa durante el mandato del secretario general, sin una línea política compartida ni eficaz ante la coalición municipal de PP-Cs, al tiempo que le afean también que su apoyo a Juan Espadas como líder del PSOE-A frente a Susana Díaz en las primarias de junio de 2021 no se explicitase casi hasta última hora.

Queda por ver qué papel desempeñará el nuevo secretario general del PSOE gaditano, Juan Carlos Ruiz Boix, a la hora de la elección del secretario general de Algeciras y del candidato a la Alcaldía de la segunda población por habitantes de la provincia, clave en la gobernanza de la Diputación y de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.