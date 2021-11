"Debemos superar los cuatro escaños conseguidos en las elecciones andaluzas de 2018"

- El proyecto de Presupuestos de la Junta para 2022 no es nada malo para Cádiz. ¿Por qué no los vota su partido?

-¡Y ha sido difícil, no crea que ha sido sencillo! En mi caso y como le he dicho, fue un proceso que empezó en octubre de 2019. Para ejercer una responsabilidad como esta hay que hacerlo desde la suma. Las relaciones entre la bahía de Cádiz y Jerez con la bahía de Algeciras son cada vez más notables en todos los ámbitos y para hacerlo tenemos que cruzar La Janda, gracias a esa autovía que construyó Manolo Chaves como presidente de la Junta. Y tenemos un sector agrícola, ganadero y turístico que cada vez está reforzando más a la Sierra, así como la costa noroeste, con su turismo y la base militar. Voy a cuidar de las seis comarcas de Cádiz y de sus 45 municipios. Y voy a tener siempre muy presente al Campo de Gibraltar.

-Creo que Juan Espadas, como secretario general de PSOE de Andalucía, si las informaciones de la prensa son correctas, tiene a cuatro provincias con varios candidatos y estoy convencido de que va a mantener una posición neutral. Lo mismo en Cádiz. He tenido varias conversaciones con él en este tiempo y siempre le he mostrado mi predisposición a trabajar en equipo para que pronto pueda estar trabajando en San Telmo como presidente de la Junta.

-No, porque como le he dicho, quiero verme con todos los 52 secretarios locales para diseñar un equipo que tenga la misma ilusión y las mismas ganas de trabajar.

-Todavía queda mucho. En el presente inmediato me veo como diputado de la Diputación Provincial y, sobre todo, como alcalde de San Roque. No adelantemos escenarios. Lo primero que hay en el calendario son las elecciones andaluzas, que teóricamente tocan en el otoño de 2022 y el runrún en primavera, y lo que queremos es que el PSOE de Cádiz esté preparado. Tenemos el espejo de la buena actuación del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha subido el Salario Mínimo Interprofesional, que ha aprobado el Ingreso Mínimo Vital y que durante la pandemia ha salvado los empleos con los ERTE. Para continuar con esas políticas es preciso un partido fuerte y cohesionado.

"En el presente inmediato me veo como diputado de la Diputación Provincial y, sobre todo, como alcalde de San Roque. No adelantemos escenarios"

-Pues, mire, en 2019, tras obtener una segunda mayoría absoluta en San Roque, me planteé junto a un grupo de compañeros y de compañeras de todas las comarcas de la provincia evaluar cuál era la realidad del PSOE de Cádiz, me reuní con las agrupaciones, yo diría que con todas, y tras dos años y, pese a las dificultades que entrañaba la pandemia, palpábamos la necesidad de un cambio en la dirección provincial. Eso, sumado a las ganas y la ilusión que uno tenía para liderar ese cambio, opté por liderar una lista a la secretaría general, que finalmente ha sido la única desde el trabajo por la unidad del partido.

"Verdemar tiene especial interés por manchar mi imagen con el fondo de barril de Cepsa"

-¿Sigue usted investigado judicialmente por la construcción del proyecto de Fondo de Barril de Cepsa?

-Realicé una declaración completa ante el juez y he pedido el sobreseimiento. Ha habido un debate entre quienes defienden la necesidad de esa inversión y Verdemar-Ecologistas en Acción, que fue quien presentó las denuncias, pero todas mis decisiones como alcalde a ese respecto han estado basadas en la ecuanimidad, en la imparcialidad y en informes de los técnicos municipales. Solo se está investigando una licencia, concedida correctamente, para la recolocación de unas tuberías. Estoy muy tranquilo al respecto. Es más, el Ayuntamiento de San Roque abrió un expediente por unos movimientos de tierra e impuso una sanción de casi 2 millones de euros, que ha sido recurrida por el promotor. Es un proyecto, además, que tiene la declaración de proyecto estratégico de la Junta de Andalucía. Me sorprende que la denuncia de Verdemar se realice contra dos entidades, Cepsa y la Junta de Andalucía, pero no contra el Ayuntamiento de San Roque, sino contra mí: soy la única persona que aparece en esa denuncia, no hay nadie del grupo Cepsa ni de la Junta de Andalucía. Verdemar tiene especial interés por manchar mi imagen pese a que conocen que mi actuación fue correcta.