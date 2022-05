El PSOE propone una alternativa para acabar con el problema del edificio okupa de El Secano

El PSOE de Algeciras ha propuesto una alternativa al Ayuntamiento de la ciudad para acabar con el problema de salubridad generado en el edificio okupa de El Secano, donde se ha originado un foco de basuras y además de la ocupación ilegal y el incidente en el que fue apuñalado mortalmente un hombre durante una pelea el pasado 13 de mayo. El grupo municipal socialista ha planteado otra vía "más rápida y directa" para atajar la situación de manera permanente.

El PSOE explica que ha respaldado en la Comisión de Urbanismo de esta semana la intervención subsidiaria del Ayuntamiento para intentar acabar con el foco de insalubridad en el que se ha convertido el edificio de viviendas abandonado en el número 2 de la calle Patriarca Pérez Rodríguez. "Por fin el gobierno local del señor Landaluce nos ha traído una propuesta de actuación mediante la intervención subsidiaria. La veníamos reclamando hace mucho tiempo porque la acumulación de basuras no es de ahora, y solo hay que pasear por las puertas principal y del garaje del edificio para comprender la magnitud del problema", ha manifestado el viceportavoz municipal socialista, Fernando Silva.

Los socialistas, no obstante, han planteado y explicado en la Comisión de Urbanismo "otra vía, más rápida y directa, para acabar con el problema, principalmente de salud pública, que se da en el edificio de viviendas". Dicha alternativa se basa en una modificación de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, realizada en octubre de 2021, que permite la intervención del Ayuntamiento en pocos días, amparado por un juzgado, cuando se da una situación penosa para la salud pública, como la que existe en este caso.

"Nuestra propuesta es compatible y creemos que más sólida jurídicamente que la intervención que nos trajo el gobierno local. Pero ambas pueden tramitarse para que encaremos un problema que ha ido empeorando por la falta de energía y la dejadez del señor Landaluce", sostiene Silva.

Las decisiones planteadas por el PSOE estarían respaldadas por un informe sanitario y deberían acompañarse por la intervención conjunta de departamentos y empresas públicas como Algesa, Bienestar Social, Urbanismo y Seguridad Ciudadana.

"Es más, entendemos que la argumentación jurídica que defendemos puede utilizarse en otros casos futuros en los que el abandono de edificios de viviendas se traduzcan en serios problemas de salud pública, como lo que ha pasado en el caso que nos ocupa", apunta el viceportavoz municipal socialista.

Los socialistas lamentan "el tiempo perdido sin que se haya actuado" y "la demagogia del Partido Popular" que preside José Ignacio Landaluce. "No es de recibo que cuando los vecinos y nosotros a su lado venimos denunciando y reclamando una solución, la respuesta del señor Landaluce sea que la culpa no es suya sino nuestra, como si los doce años que lleva de alcalde, y diez de ellos viendo aumentar el problema de abandono de este edificio, no fueran suficientes para asumir su parte de responsabilidad", concluye Fernando Silva.