El PP insiste en el consejo de administración extraordinario de Algesa que en sus cuentas "no hay trampa ni cartón"

El consejero delegado de Algesa, Jacinto Muñoz, durante un consejo de administración extraordinario de la empresa de limpieza celebrado este miércoles, ha informado que las cuentas son "transparentes, legales y regulares" tras la investigación abierta por el Tribunal de Cuentas.

"Acabamos de transmitir a los consejeros la situación en la que nos encontramos actualmente. Todos tienen constancia de los informes de las auditorías anuales desde el año 2006 para despejar cualquier género de duda", ha declarado Muñoz en una rueda de prensa posterior. El consejero delegado de Algesa ha recalcado que ningún consejero ha puesto en duda las cuentas de la empresa ni del Ayuntamiento.

En referencia a las recientes declaraciones del grupo municipal socialista argumentando que siempre han manifestado su disconformidad sobre la contabilidad de Algesa, Jacinto Muñoz ha matizado que "una cosa es votar en contra o abstenerse por discrepar en la gestión de los gastos y otra cosa muy distinta es hacerlo por detectar irregularidades, cosa que no ha ocurrido en ningún momento. Las cuentas pueden no gustar, pero son legales" y animaba a esos consejeros disconformes a haber puesto una denuncia en su momento ante el juzgado pertinente.

"No vamos a consentir ahora que se nos acuse de pérdidas de dinero porque todo se encuentra contabilizado y Hacienda puede corroborarlo", a lo que la concejal delegada de Economía y Hacienda, María Solanes, presente también en la rueda de prensa, ha añadido que "en estas cuentas no hay trampa ni cartón" y ha pedido al resto de grupos políticos que hablen "con conocimiento de causa".

En ronda de preguntas, Solanes ha aclarado que "Algesa es una empresa de capital cien por cien municipal y todas las transferencias que se realizan al mes, que son las mismas a excepción de un mes que se dio una cifra superior por el extra del Covid, se han facilitado al tribunal de cuentas siendo archivado por la fiscalía al no ver ningún indicio de irregularidad. Este tema, contablemente, está absolutamente cerrado”.

Hasta que no se nombre a un delegado instructor para que investigue las diversas operaciones realizadas entre los años 2017 y 2020, ha explicado Muñoz, desde el Ayuntamiento no pueden dar más pasos. "Tenemos todo preparado para dar toda la documentación en caso de que nos la vuelvan a pedir. Aunque cabe la posibilidad de que el instructor no requiera información complementaria".

Una manera "muy sucia" de hacer precampaña

El consejero delegado de Algesa ha aprovechado la rueda de prensa para agradecer la labor de los técnicos municipales, "un trabajo escrupuloso que se ha puesto en duda tanto por medios de comunicación como por partidos políticos en una manera muy sucia de hacer precampaña" y ha defendido la honorabilidad de los funcionarios.

"El denunciante -ha proseguido Muñoz- no es ninguna víctima ni ha sido acosado ni ninguneado en este Ayuntamiento. Simplemente, por indicación del propio interventor, se le cambió de puesto de trabajo a otro perfectamente acorde con su preparación profesional". El primer teniente de alcalde ha lamentado que, en los últimos días, se han vertido "acusaciones muy graves no sólo por parte del denunciante" por lo que no descarta "tenerlas en cuenta en un futuro" a la hora de tomar medidas legales.

Además de la totalidad de los consejeros, a la reunión de este miércoles han asistido el Secretario General del Ayuntamiento, el interventor municipal, el gerente y la responsable jurídica de Algesa, la responsable y otro miembro de la asesoría jurídica, así como el responsable de planificación del Consistorio.