Archivada la querella por injurias del concejal de Vox Gallardo contra su ex compañero Domínguez

El Juzgado de Instrucción número 3 de Algeciras ha archivado la querella por injurias, calumnias y difamación presentada por el concejal de Vox en Algeciras Antonio Gallardo contra Jorge Domínguez, concejal no adscrito del Ayuntamiento algecireño y antiguo miembro de la misma formación política.

Gallardo interpuso esta querella contra Domínguez después de que, previamente, este le hubiera denunciado por, supuestamente, apropiarse de dinero donado por afiliados y simpatizantes. Esta denuncia fue archivada, lo que provocó la respuesta del concejal de Vox.

Sin embargo, en un auto del 14 de octubre de este año, el Juzgado hace suyo un informe presentado por el Ministerio Fiscal el 29 de septiembre en el que se pronuncia a favor del sobreseimiento, ya que la denuncia de Domínguez contra Gallardo fue archivada por prescripción y no "por inexistencia del delito".

Por tanto, la causa penal abierta contra Gallardo se extinguió "sin entrar a dilucidar" acerca de si hubo delito o no, por lo que no es posible determinar si Domínguez cometió o no injurias, calumnias y difamación.

Por ello, el Juzgado entiende que no existen motivos para continuar el procedimiento puesto que no existe delito en los hechos investigados.

Contra este auto, Gallardo presentó un recurso de reforma que fue desestimado por el Juzgado número 3 el pasado 10 de noviembre. Ahora, puede presentar un recurso de apelación.

La historia

Jorge Domínguez fue expulsado de Vox en junio de 2019 bajo el argumento de haber cometido "varias faltas graves y muy graves" que imposibilitan su permanencia en la formación. Puso la primera denuncia en mayo de 2020, ya que tanto él como un grupo de personas cercanas al partido, algunos de ellos afiliados y otros no, afirmaron haber detectado que un número de donaciones económicas realizadas a la formación no aparecían reflejadas en los borradores de la Renta de 2019, lo que consideraban un indicio suficiente para determinar que, supuestamente, nunca fueron ingresadas en la cuenta de la formación tal y como obliga la Ley de financiación de partidos políticos. Algunas de estas entregas de dinero alcanzarían los 100 euros.

Antonio Gallardo emitió un comunicado en el que afirmaba que era "completamente falso" que se haya apropiado del dinero donado por afiliados y simpatizantes.

Todas las querellas han sido archivadas.