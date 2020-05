El concejal de Vox en Algeciras, denunciado por apropiación indebida del dinero de afiliados y simpatizantes

Jorge Domínguez Clavijo, concejal no adscrito del Ayuntamiento algecireño y exmiembro de Vox, ha denunciado en el Juzgado de Guardia de Algeciras y el Tribunal de Cuentas al portavoz municipal y único concejal de la formación en la ciudad, Antonio Gallardo, por una supuesta apropiación indebida de una serie de donaciones económicas aportadas por afiliados y simpatizantes.

Las turbulencias en Vox Algeciras llegan a la Justicia. Jorge Domínguez y un grupo de personas cercanas al partido, algunos de ellos afiliados y otros no, han detectado que un número todavía no determinado de donaciones económicas realizadas a la formación no aparecen reflejadas en los borradores de la Renta de 2019, lo que consideran indicio suficiente para determinar que, supuestamente, nunca fueron ingresadas en la cuenta de la formación tal y como obliga la Ley de financiación de partidos políticos. Algunas de estas entregas de dinero alcanzan los 100 euros.

Entre las pruebas que han aportado hay un listado con 605 euros en donaciones que no fueron ingresadas en la cuenta de Vox, aunque advierten que la cantidad sería mucho más elevada. "Es imposible saber ahora cuánto dinero no se ha declarado porque se entregaba en mano y en muchos casos no hay registro. Da igual si parte de ese dinero se invirtiera en el partido o no. Independientemente de que no se ha ingresado y eso va contra la ley, por lo que constituye de por sí una irregularidad, esto supone una ocultación de cuánto dinero tiene el partido en realidad", explica un afiliado que prefiere permanecer en el anonimato y que recuerda que Vox Algeciras recibe una subvención de dinero público del Ayuntamiento de Algeciras como todos los partidos con representación municipal y debe informar, por tanto, al Tribunal de Cuentas.

Jorge Domínguez explica en una nota de prensa que desde un primer momento él y otros afiliados tuvieron sospechas de las irregularidades económicas. "Era una y otra vez cómo veíamos que no podía haber más gastos que ingresos, tanto por merchandasing cómo por donaciones, además de la parte proporcional de cuotas de afiliados que recibía la provincia y que nunca veíamos aquí en Algeciras".

Domínguez afirma que tiene pruebas: las donaciones no aparecen en los borradores de la Renta de 2019

"Estás irregularidades económicas acompañadas a otras que no eran de sentido ni aplicaba Gallardo dentro de la ideología y valores que transmitía el partido Vox, forzaron aún más mi decisión, y la de otros compañeros, muchos, a abandonar la formación en junio de 2019, sobre todo para no verme perjudicado ni ser cómplice de lo que estaba ocurriendo dentro del partido", continúa.

"Las fechorías de Antonio Gallardo son constantes y evidentes. Siendo concejal de un partido político que tanto promulga los 'principios y valores', no entendemos cómo pueden seguir permitiendo que dicho cargo político que representa a tantos ciudadanos en una ciudad tan importante como Algeciras, se permita el lujo de haber estado sin asistir a cerca de treinta comisiones o mesas de contratación cuyos fines son fiscalizar la gestión del equipo de gobierno", apostilla.

Domínguez recuerda cómo "a escondidas del partido, ocultó el intento de meter a su mujer en situaciónde desempleo, como asesora o personal de confianza con un sueldo de 1.100€ mensuales parafavorecer evidentemente su economía familiar. A los pocos días de que yo mismo pusiera enconocimiento al partido dicha acción, se paralizó el nombramiento como así salió en algunosmedios de comunicación". Vox relevó en enero a Gallardo como coordinador local.

El ex número 2 de Vox e Algeciras considera "vergonzoso ver cómo en algunos plenos" Antonio Gallardo ha presentado solo dos mociones plenarias, "una de ellas calcada al grupo político de Podemos Castro Urdiales y en el mismo pleno, al PSOE de Algeciras".

Además, Domínguez acusa a Gallardo de que una vez obtenida su acta de concejal en mayo de 2019, siguió sin pagar la comunidad de vecinos de donde vive en Tarifa, "desde julio de 2017 hasta finales de 2019, donde los vecinos deciden tomar acciones legales en la reunión de comunidad". "Es decir, más de dos años como moroso, muy digno y ejemplar para un concejal representante en un Ayuntamiento", manifiesta.

Compra fraudulenta

"Por si no fuera poco, hago constar que lo más sorprendente no sólo queda en el ámbito político sino en su vida personal, pues Antonio Gallardo Tejeda, actual cargo político y concejal de VOX en Algeciras, ha sido denunciado por mí mismo hace pocos meses al usurpar mi identidad, utilizando mi correo electrónico en una conocida plataforma de compras a través de internet para cometer un supuesto fraude, como así hice constar aportando pruebas evidentes a la Unidad de delitos telemáticos de la Policía Nacional en la Comisaría de Algeciras", concluye Domínguez, que pide a Vox que actúe con firmeza y destituya a Gallardo "o que dimita, y que los miles de ciudadanos y fieles votantes al ideario de Vox, no se sientan más engañados ni representados por dicho edil y ciudadano de Tarifa".