Vox expulsa a Jorge Domínguez y le pide la dimisión como concejal en Algeciras

El gabinete de prensa de VOX ha emitido en la tarde de hoy un comunicado de prensa en el que anuncia la expulsión del partido de uno de sus dos concejales de Algeciras, Jorge Domínguez, bajo el argumento de haber cometido "varias faltas graves y muy graves" que imposibilitan su permanencia en la formación.

Domínguez ocupó el segundo puesto en la lista de VOX en las elecciones municipales del pasado 26 de mayo y prácticamente desde ese momento lanzó una serie de denuncias contra el cabeza de lista, Antonio Gallardo, a quien ha venido acusando de diversas irregularidades en el desempeño de su labor como máximo responsable del partido en la ciudad.

Domínguez, que no ha ofrecido detalles sobre esas supuestas anomalías y que llegó a afirmar que la dirección nacional del partido le había dado la razón en sus denuncias, debe decidir ahora si se mantiene como concejal como no adscrito o si renuncia al escaño, como le exigen sus ya ex correligionarios.

"Entre las faltas graves que se han tenido en cuenta para la expulsión del concejal de Algeciras destacan: la desobediencia a las directrices de la dirección nacional del partido, el quebranto de la disciplina de la formación que ha provocado perjuicios para la población y algunos de sus afiliados y la manifestación en medios de comunicación que han dañado la imagen pública de VOX y de sus afiliados", reza el citado comunicado.

El partido, que alude también a la "filtración de información y documentos" por parte de Domínguez, no indica cuál de sus órganos de dirección ha tomado la decisión de expulsar de sus filas al concejal, en qué momento concreto lo ha hecho o si la decisión es recurrible ante algún órgano interno de VOX.