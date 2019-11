La dirección de APM Terminals Algeciras urge a negociar con los sindicatos del sector de la estiba portuaria una reducción de los costes del movimiento de los contenedores en el Puerto de Algeciras para frenar y revertir la fuga de tráfico anunciada por Maersk Line desde los muelles de la ciudad a Tánger-Med, en Marruecos, donde el grupo danés también está presente.

El director de Relaciones Institucionales y Laborales de APM Terminals Algeciras, Javier Sáez, considera que aún hay tiempo, aunque no en exceso, para dar la vuelta al anuncio de la naviera. Maersk pretende desviar un 30% la actividad planificada para 2020 por el alto coste unitario de Algeciras frente a otros recintos portuarios más competitivos, como adelantó Europa Sur en su edición de este jueves. Serían unos 700.000 movimientos menos al año.

Actualmente, según Sáez, manipular un contenedor cuesta sobre 99 euros en Algeciras frente a 52 euros en Tánger-Med (una diferencia del 48%). La rebaja pasa necesariamente por medidas laborales que incidan en la masa salarial para que, a su vez, se traslade al coste global. La estiba portuaria (carga y descarga) supone aproximadamente la mitad de ese importe.

"Los costes operativos de Algeciras son elevadísimos, con una diferencia abismal. En estos momentos estamos completamente fuera de mercado con respecto a Tánger-Med, nuestra competencia. Se viene diciendo desde hace años que Tánger-Med estaba creciendo y ya es una realidad con estándares de calidad idénticos. Algeciras ya no es el único grande en el Estrecho", ha comentado Sáez.

Desde abril de 2018 ya se aplican medidas pactadas entre los sindicatos y la patronal para reducir los costes laborales en todos los puertos españoles, que en el caso de Algeciras se materializaron en un incremento de los rangos para cobrar la productividad (de 79 contenedores a 83) y una congelación salarial durante los primeros años de vigencia del futuro convenio colectivo.

Pero aún hay pendientes cuestiones como la supresión de la figura del apuntador, que anota los movimientos en el patio de contenedores, o efectuar los llamamientos y nombramientos por empresa o terminal, en lugar de estar ceñidos a un buque. Actualmente, si una cuadrilla de estibadores (una mano, en el argot) termina antes del final de su turno de trabajar con un barco, queda libre. "Planteamos que si terminan con un barco pasen al siguiente en lugar de quedar liberados, aunque su jornada no haya concluido", detalla Sáez como algunas medidas para reducir los costes.

Javier Sáez: "Debemos hacer un cambio profundo en el Puerto o la situación no se podrá corregir"

Estas medidas, si bien no tienen una incidencia directa en el salario, inciden en el global del coste que la terminal desembolsa por las labores de estiba y desestiba. "Hay que hacer una reingeniería de todos los procesos. No nos centramos en reducción de plantilla. De hecho, APM ha demostrado su compromiso laboral incrementado la contratación con los 480 trabajadores de la bolsa de eventuales. No hemos tocado el bolsillo del trabajador. Se trata de adaptar los procesos que tenemos, que no son operativos", recalca Sáez.

Este proceso negociador de las condiciones de trabajo en la estiba con los sindicatos debería haber comenzado "hace tiempo". "Es una conversación que mantenemos con los agentes sociales desde hace años. Vamos tarde, pero no es completamente tarde. Aún se puede corregir la situación", asegura el directivo de APM Terminals Algeciras.

Según Sáez, solo "con un diálogo social y empresarial que tenga conciencia de que adoptando medidas sobreviviremos" es posible mantener la carga de trabajo. "Hemos tenido varios intentos con los representantes laborales. Es necesario acometer un plan importantísimo de mejoras. Hasta ahora no hemos conseguido convencerles. Siempre les hemos dicho que era una cuestión de tiempo, dado que los mercados buscan la competitividad", ha recalcado.