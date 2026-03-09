El tributo que hará vibrar a Algeciras: llega “Los Hombres Rana” con las canciones de El Último de la Fila

Los seguidores de la música de El Último de la Fila tienen una cita marcada en el calendario. El próximo 17 de abril, el Teatro Florida acogerá un espectáculo muy especial con “Los Hombres Rana”, una banda tributo que revive en directo los grandes éxitos del mítico grupo liderado por Manolo García y Quimi Portet.

Un viaje musical por los grandes clásicos del pop español

El concierto promete transportar al público a la época dorada del pop-rock español con canciones que marcaron a varias generaciones. Temas emblemáticos como “Insurrección”, “Como un burro amarrado en la puerta del baile” o “Aviones plateados” volverán a sonar en un espectáculo que busca recrear la esencia y la energía de la banda original.

“Los Hombres Rana” se han consolidado como uno de los tributos más fieles al legado musical de El Último de la Fila, ofreciendo un directo cuidado que respeta el sonido y la identidad de una formación clave en la historia de la música española.

Una cita imprescindible para los fans

El concierto en el Teatro Florida será una oportunidad única para disfrutar en directo de las canciones que convirtieron a El Último de la Fila en uno de los grupos más influyentes del panorama musical nacional.

La cita promete ser un auténtico viaje musical cargado de nostalgia, emoción y grandes himnos, en una noche pensada especialmente para los fans de la banda.