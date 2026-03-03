La compañía Silencio Danza presentará “Salvaje” el 1 de mayo en La Línea
La danza contemporánea volverá a ocupar un lugar protagonista en la agenda cultural de La Linea de la Concepcion el próximo 1 de mayo
El próximo 1 de mayo en La Línea de la Concepción, la compañía de danza contemporánea Silencio Danza, dirigida por Nieves Rosales, llevará a escena el espectáculo Salvaje a las 20:30 horas.
La propuesta se presenta como una experiencia de danza contemporánea que invita al público a reflexionar a través del movimiento, la emoción y una potente puesta en escena. Con un lenguaje corporal intenso y simbólico, la obra explora la conexión con lo instintivo, lo esencial y aquello que permanece oculto bajo las capas sociales.
Un espectáculo vanguardista
Salvaje destaca por su fuerza visual y su capacidad para transmitir sin palabras, apostando por una narrativa construida desde el cuerpo y la energía colectiva del elenco. La dirección de Nieves Rosales vuelve a situar a la compañía en la vanguardia de la creación escénica actual, combinando sensibilidad artística y riesgo creativo.
Con citas como esta, La Línea continúa consolidándose como un espacio de referencia para la creación artística y la innovación cultural, abriendo sus escenarios a propuestas que dialogan con el presente y amplían los horizontes del público.
