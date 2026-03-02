María González León firma este viernes su debut literario 'Fragmentos de mí' en Cádiz

La literatura gaditana tiene una nueva voz y este viernes 6 de marzo los lectores podrán conocerla en persona. La librería Bahía de Letras, ubicada en el Centro Comercial Bahía Plaza, acoge la firma de ejemplares de Fragmentos de mí, el primer libro de la autora linense María González León.

Publicado por Aliar Ediciones, el libro propone un recorrido de prosa poética por las distintas etapas vitales de una mujer que se observa, se quiebra y vuelve a construirse. A través de textos íntimos y reflexivos, la autora aborda temas como el desamor, la presión social, el cuerpo como espacio de lucha y la resiliencia como forma de renacimiento.

Inspirada en la poesía confesional y feminista, la obra convierte la vulnerabilidad en fuerza y el dolor en expresión artística. Cada fragmento funciona como un testimonio emocional que conecta con quienes alguna vez sintieron que sus heridas no encontraban palabras. La firma comenzará a las 18:30 horas y la entrada será libre hasta completar aforo.

Una autora comprometida con la educación y la transformación social

Nacida en La Línea de la Concepción, María González León es maestra de Educación Primaria especializada en Educación Física, con formación de posgrado en neuroeducación y atención temprana. Su experiencia en contextos sociales complejos ha marcado una escritura que combina denuncia y esperanza, y que apuesta por la palabra como herramienta de cambio tanto individual como colectivo.