Los Barrios busca la imagen para San Isidro 2026: 500 euros para el cartel ganador

El Ayuntamiento de Los Barrios ha convocado el Concurso del Cartel anunciador de la Feria y Fiestas Patronales en honor a San Isidro Labrador 2026, que se celebrarán del 11 al 17 de mayo en la Villa. El certamen contempla un premio único de 500 euros para la obra ganadora.

El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el 10 de abril a las 14:00 horas, y los trabajos deberán entregarse en la Casa de la Juventud, sede de la Delegación Municipal de Feria y Fiestas.

Requisitos para participar en el concurso del cartel

El certamen está abierto a todos los artistas que deseen participar, pudiendo presentar hasta un máximo de tres obras. La temática es libre, aunque será obligatorio incluir el lema: “FERIA Y FIESTAS PATRONALES EN LA LEAL VILLA DE LOS BARRIOS DEL 11 AL 17 DE MAYO DE 2026”, inspirándose en los motivos tradicionales de la feria.

Las obras deberán presentarse en formato vertical, con un tamaño mínimo de 60 x 90 centímetros, sobre superficie rígida y sin marco. Solo se admitirán técnicas tradicionales como óleo, acuarela, témpera o pastel, quedando prohibidas las técnicas digitales o realizadas por ordenador. Además, los trabajos deberán ser originales y no haber sido presentados en otros concursos.

Premio, jurado y recogida de obras

El jurado, compuesto por representantes municipales y expertos en artes plásticas, seleccionará el cartel ganador en una única fase. El concurso podrá declararse desierto si ninguna propuesta cumple con las expectativas.

El premio está dotado con 500 euros y el cartel seleccionado pasará a ser propiedad municipal. Los originales no premiados podrán recogerse entre el 20 de abril y el 20 de mayo de 2026.

Para más información, las personas interesadas pueden contactar a través del correo delegaciondefestejos@ayto-losbarrios.es o en el teléfono 956 58 25 16.