La Policía Local de Los Barrios auxilia a un hombre ebrio que deambulaba por la A-7

La Policía Local de Los Barrios auxilió a una persona que caminaba por la autovía A-7 con grave riesgo para su integridad y la seguridad vial. La rápida intervención evitó un posible accidente en un tramo con alta densidad de tráfico

Varios conductores alertaron de la presencia de un hombre que deambulaba por la calzada con signos evidentes de encontrarse bajo los efectos del alcohol. Caminaba de forma vacilante e inestable, invadiendo en repetidas ocasiones un carril y obligando a los conductores a esquivarle para evitar su atropello.

Personados en el lugar, los agentes localizaron a esta persona y corroboraron que presentaba síntomas compatibles con los descritos por los alertantes. Se negó a colaborar, mostrando resistencia activa, a la hora de apartarse de la carretera, por lo que fue necesaria su inmovilización y traslado en vehículo policial.

Con el objetivo prioritario de salvaguardar su integridad física, los agentes procedieron a su traslado hasta su domicilio de referencia, adoptando en todo momento las medidas necesarias para garantizar su seguridad y la del resto de usuarios de la vía.