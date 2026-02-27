Acerinox encara 2026 con miras a recuperar mercado tras perder 40 millones en 2025

Reinicio en Acerinox. La compañía cerró el ejercicio 2025 con unas pérdidas de 40 millones de euros tras un año marcado por la incertidumbre en la industria por la guerra arancelaria y la sobrecapacidad en la siderurgia. Su balance anual arroja un aumento de los ingresos y un resultado bruto semejante al año anterior, lo que le permite mirar al 2026 con buenas expectativas.

La siderúrgica obtuvo un resultado bruto ajustado de 422 millones, lo que supone una caída de apenas del 5% respecto al ejercicio anterior, según las cuentas presentadas ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El resultado neto se vio afectado, destaca Acerinox, por partidas extraordinarias como el ajuste de inventarios (60 millones), el plan de rejuvenecimiento de Acerinox Europa (9 millones) o el deterioro de créditos fiscales (48 millones). Ninguno de estos conceptos supuso gasto de liquidez.

La facturación se incrementó un 7%, hasta los 5.781 millones de euros, impulsada el primer año completo de Haynes International en el grupo, cuya integración sigue avanzando.

Precisamente la compra de la siderúrgica estadounidense ha permitido al grupo potenciar la actividad en sectores de mayor valor añadido como el aeroespacial. No en vano, la división de aleaciones de alto rendimiento mejoró su resultado bruto un 15%, hasta 135 millones. Además, las sinergias alcanzadas tuvieron un valor de 12 millones.

La compañía destaca la resistencia estructural de su modelo de negocio diversificado pese a la baja demanda global y la volatilidad de los precios. Esto se plasma en un margen de ventas del 7% a lo largo del año.

En cuanto a la liquidez, el flujo de caja operativo ascendió a 455 millones, un 55% más que el año anterior. En este punto, la empresa justifica este rendimiento en el plan de choque contra el capital circulante, que se redujo en más de 400 millones gracias a la optimización de las existencias.

La deuda de Acerinox se situó en 1.189 millones al cierre del ejercicio, con un incremento de 68 millones de euros respecto al año anterior. La compañía resalta este resultado en un año marcado por la depreciación del dólar frente al euro y en el que invirtió 311 millones.

Buenas expectativas para 2026

Acerinox encara el ejercicio 2026 con la expectativa de un crecimiento gradual, con una evolución de menos a más a lo largo del año. Esta percepción viene marcada por las perspectivas de mejora de las condiciones del mercado, así como el refuerzo del marco regulatorio de la Unión Europea, que pondrá mayores trabajas a las importaciones de acero de fuera del continente. Esto último pretende redundar en una menor invasión de productos procedentes de Asia, especialmente de China, que han inundado el mercado en los últimos años.

“Confiamos en que las nuevas medidas regulatorias que está adoptando la UE marquen un cambio de ciclo necesario y determinante en el sector”, aseguró Bernardo Velázquez, CEO de Acerinox. “Pese a la cautela sobre la demanda europea a corto plazo, Acerinox cuenta hoy con un suelo competitivo más sólido gracias a las nuevas medidas comerciales, que deberían aprobarse lo antes posible, y al CBAM, herramientas que actuarán como catalizadores para el negocio local al frenar la competencia desleal de las importaciones. Aunque no controlamos los ciclos económicos, disponemos del modelo industrial idóneo para capturar el máximo valor en cuanto el mercado mejore”, añadió.