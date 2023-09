Las torres de gran altura que sobresalen en el paisaje de Los Barrios

Si recorres el Campo de Gibraltar por carretera, una de las imágenes que quedan guardadas en la retina, sin olvidarnos del Peñón, son las Torres de Hércules. Por su altura y su localización, este edificio puede verse desde varios puntos de la comarca, destacando por su color blanco impoluto en medio de una zona caracterizada por el paisaje urbano.

92 oficinas, dos locales comerciales y 144 plazas de aparcarmiento forman parte de esta construcción creada por el arquitecto Rafael de La-Hoz en 2009, momento en el que finalizaron las obras tras tres años de trabajos en el Parque Empresarial y Tecnológico Las Marismas del río Palmones, en Los Barrios.

Las dos torres están conectadas por un puente. Son dos columnas de hormigón industrial ancladas prácticamente a nivel del mar, en lo que fue una marisma, por lo que cuenta con una cimentación a base de pilotes de hormigón armado a 40 metros de profundidad.

No solo destaca por sus aspectos arquitectónicos, también lo hace por el significado mitológico que se le atribuye pues, por su ubicación en el Estrecho de Gibraltar, punto en el que se unen dos mares y dos continentes, hacen referencia a las conocidas como "columnas de Hércules" que señalaban a los navegantes el fin del mar, "non plus ultra", frase que puede leerse en la fachada del edificio.

Rafael de La-Hoz

Rafael de La-Hoz Castanys es un arquitecto cordobés que actualmente se encuentra a cargo de la firma Rafael de La-Hoz. Fundada por su padre en 1920, fue pionera en diseño, arquitectura y sostenibilidad y cuenta con la autoría de proyectos como el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, el emblemático edificio de Gran Vía 48 de Madrid o el Campus Repsol, entre otras construcciones.