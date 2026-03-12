Tesorillo suma nuevas agrupaciones para su gran fiesta para los amantes del carnaval

El Carnaval de San Martin del Tesorillo continúa desvelando novedades para su edición de 2026. El Ayuntamiento de San Martin del Tesorillo ha anunciado nuevas agrupaciones que formarán parte de la programación del próximo 22 de marzo, una jornada que promete llenar de coplas, humor y ambiente festivo las calles del municipio.

Entre las agrupaciones confirmadas se encuentran la chirigota “Los que la tienen de mármol”, el cuarteto “Los Latin King (De la Calle Pasquín)”, la comparsa “El Desguace” y la chirigota “Seguimos Cayendo Mal”, formaciones que llegarán al municipio para ofrecer sus repertorios cargados de sátira y crítica carnavalesca.

Más coplas y ambiente carnavalero en Tesorillo

Con estas nuevas confirmaciones, el Carnaval de San Martin del Tesorillo continúa ampliando una programación que cada año reúne a vecinos y visitantes para disfrutar del espíritu más auténtico del carnaval gaditano.

Las agrupaciones interpretarán sus coplas ante el público en una jornada que promete convertirse en uno de los momentos más animados de las fiestas, manteniendo viva la tradición del carnaval en el municipio.

Un carnaval que sigue creciendo

Desde el Ayuntamiento han destacado que estas confirmaciones son solo parte de las sorpresas que aún quedan por anunciar para el Carnaval 2026, con muchas actividades, música y humor para todas las edades.

Con cada nueva incorporación al cartel, San Martín del Tesorillo calienta motores para vivir una nueva edición de su carnaval, una fiesta donde las coplas, la convivencia y la alegría vuelven a ser protagonistas.