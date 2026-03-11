San Roque se prepara para “Pachecomic”: el gran salón del cómic y manga del Campo de Gibraltar

El universo del cómic y el manga aterriza con fuerza en San Roque con la celebración de Pachecomic, un evento cultural que se desarrollará los días 20, 21 y 22 de marzo en la Plaza de las Constituciones y que aspira a convertirse en una de las citas más importantes del sector en Andalucía.

Organizado por el Ayuntamiento de San Roque junto a la Asociacion Cultural Carlos Pacheco, el salón nace como homenaje al reconocido dibujante sanroqueño Carlos Pacheco, figura clave del cómic internacional que trabajó para editoriales como Marvel y DC.

Grandes ilustradores del cómic internacional

La programación contará con la presencia de algunos de los autores españoles más destacados del panorama internacional, entre ellos Jorge Jimenez, Pepe Larraz, Mikel Janin, Carmen Carnero, Pasqual Ferry o David Lafuente, entre otros invitados.

Durante el evento se celebrarán charlas, ponencias y sesiones de firmas, donde los aficionados podrán conocer de cerca a los artistas y descubrir cómo es el proceso creativo detrás de las grandes historias del cómic.

Cosplay, videojuegos y talleres para todos los públicos

Además de los encuentros con autores, Pachecomic ofrecerá una programación pensada para todos los públicos con zona gamer, concursos de cosplay, talleres de manga, exposiciones y stands especializados relacionados con el mundo del cómic, el manga y la cultura pop.

El objetivo del evento es convertir a San Roque en un punto de encuentro para aficionados, familias y jóvenes creadores, impulsando la cultura del cómic y fomentando nuevas vocaciones artísticas.

Un homenaje al legado de Carlos Pacheco

Más allá del entretenimiento, Pachecomic busca mantener vivo el legado de Carlos Pacheco, uno de los artistas españoles más influyentes en la industria internacional del cómic.

Con esta iniciativa, el municipio pretende consolidarse como un referente cultural en el Campo de Gibraltar, reuniendo durante tres días a autores, lectores y amantes del noveno arte en torno a la creatividad, la ilustración y la pasión por las viñetas.