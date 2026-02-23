San Roque rinde homenaje a Carlos Pacheco con el nacimiento de Pachecomic, su nuevo Salón del Cómic y el Manga

San Roque volverá a situarse en el mapa nacional del noveno arte con la celebración de una nueva edición del Salón del Cómic y el Manga, que este año adopta el nombre de Pachecomic en homenaje al dibujante sanroqueño Carlos Pacheco, figura emblemática y referente internacional del cómic español, fallecido en noviembre de 2022 a los 60 años tras luchar contra la ELA. La cita tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de marzo en la Plaza de las Constituciones y contará con la presencia de un representante del Ministerio de Cultura.

El grueso de las actividades se desarrollará en una gran carpa instalada en la Plaza de las Constituciones, donde se habilitará un punto de información permanente y se llevarán a cabo las tradicionales sesiones de firmas con los autores invitados. La organización ha diseñado un programa que combina propuestas consolidadas en anteriores ediciones, como la zona gamer y los talleres de manga, con nuevas ponencias impartidas por destacados creadores del panorama nacional. Todas las actividades serán de acceso gratuito.

Programa de actividades de Pachecomic 2026.

El evento comenzará el viernes 20 en el salón de actos del edificio Diego Salinas con la presentación oficial del cartel anunciador. En este acto intervendrá Jesús González, subdirector general del Libro, el Cómic y la Lectura del Ministerio de Cultura, quien ofrecerá una charla centrada en la trascendencia de Carlos Pacheco dentro de la cultura española.

González ya participó el pasado mes de marzo en la inauguración de la sala permanente dedicada al autor en el Centro de Arte Contemporáneo de San Roque, espacio que permanecerá abierto durante el fin de semana para facilitar la visita a su exposición estable.

El sábado 21, a partir de las 11:00, se celebrará la mesa redonda Amigos de Carlos, coordinada y moderada por el escritor y guionista Rafa Marín. En ella, los autores invitados pondrán en valor la dimensión humana y profesional de Pacheco, su proyección internacional y su papel como embajador del talento español en las grandes editoriales del cómic mundial.

Entre los nombres confirmados figuran Paco Roca, Pasqual Ferry, Jorge Jiménez y Pepe Larraz, quienes participarán en citas con lectores y sesiones de firmas a lo largo de las tres jornadas.

El programa se completa con la exposición Autores Pachecomic, que podrá visitarse del 19 al 27 de marzo en la Sala del Espacio Joven. Durante el fin de semana central del evento se celebrará además una subasta benéfica con obras donadas por los propios autores, cuyos fondos se destinarán a la asociación organizadora, reforzando así el componente solidario de la iniciativa.

Cartel oficial de la exposición “Autores Pachecomic” en San Roque.

Con ‘Pachecomic’, San Roque rinde homenaje al dibujante Carlos Pacheco, fallecido en noviembre de 2022 a los 60 años tras luchar contra la ELA. Durante tres días, el cómic ocupará el centro de la vida cultural local, destacando su valor artístico, educativo y social a través de talleres y actividades. Su efigie recordará el legado del creador de grandes personajes como La Patrulla‑X y Superman, manteniendo viva su memoria entre nuevas generaciones de aficionados.

La programación de esta primera edición bajo la nueva denominación fue presentada por la alcaldesa accidental, María Collado; el teniente de alcalde delegado de Juventud, David Ramos; el presidente de la Asociación Cultural Carlos Pacheco, Alejandro Pacheco; y la presidenta de la Asociación del Consejo de los Cinco Dragones. Todos subrayaron el carácter integrador del evento como punto de encuentro para aficionados, familias y público juvenil en torno a la cultura del cómic, el manga y la ilustración.