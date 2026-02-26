La chorizada popular de San Roque congregará a las agrupaciones carnavalescas de la comarca

San Roque vivirá este sábado 7 de marzo una jornada que promete consolidarse como nueva cita dentro del calendario de carnavales de la comarca: la primera Chorizada Popular, organizada por la Peña Cultural Toro del Aguardiente con la colaboración de la delegación de Fiestas del Ayuntamiento. La cita tendrá lugar en la Alameda Alfonso XI y reunirá a vecinos, visitantes y aficionados de todas las edades en torno a una degustación de chorizos que servirá como pretexto para disfrutar de una programación musical y festiva de primer nivel.

Según explicó Nono, representante de la junta de la Peña Cultural Toro del Aguardiente, la cita reunirá a todas las agrupaciones carnavalescas del municipio, así como a la ganadora del primer premio del Concurso de Agrupaciones de Algeciras y a formaciones llegadas desde Los Barrios. “Hemos trabajado para ofrecer un cartel variado, en el que confluyan tanto las agrupaciones locales como otras de renombre de la comarca. Queremos que los asistentes disfruten de la música, la letra y el humor que caracterizan a nuestras agrupaciones”, indicó Nono.

La Chorizada Popular se enmarca en la llamada carnaval chico, una tradición más íntima que permite a los vecinos celebrar los días de carnaval en formatos reducidos y cercanos, pero con la misma intensidad festiva. La propuesta combina la degustación de chorizos, preparados especialmente para la ocasión, con las actuaciones que irán desde la mañana hasta entrada la tarde, en un recorrido que invita a descubrir las distintas expresiones del carnaval local.

El cartel oficial del evento.

El evento fue presentado este miércoles en rueda de prensa por el concejal de Fiestas, Abel Heredia, y la presidenta de la Peña, Nazareth Medina, quienes coincidieron en destacar el carácter innovador de esta iniciativa. “Con esta actividad queremos demostrar que la Peña no solo está activa durante la feria del Toro, sino que también impulsa propuestas culturales durante todo el año”, señaló Medina. Por su parte, Heredia subrayó que la Chorizada Popular “no es solo un evento gastronómico, sino una oportunidad para acercar a la ciudadanía la riqueza de nuestras agrupaciones carnavalescas y dinamizar la vida cultural de San Roque y de toda la comarca”.

El éxito de esta primera edición también depende de la colaboración de los patrocinadores, fundamentales para la organización. Entre ellos figuran la propia Peña Cultural Taurina Toro del Aguardiente, Dieciséis Horas, Restaurante Peña El Toro Embolao, Pinturas Hermanos Ríos, Taller Gómez y el propio Ayuntamiento de San Roque, cuya implicación ha sido decisiva para garantizar la viabilidad del evento. Nono no dudó en agradecer “el apoyo incondicional de estas entidades, sin las cuales esta actividad no podría celebrarse y que, con su colaboración, contribuyen a mantener viva la cultura popular y las peñas en nuestra ciudad”.

Con esta primera Chorizada Popular, San Roque refuerza el papel de sus peñas como motores de la cultura local, combinando tradición gastronómica y folclore musical, y ofreciendo a vecinos y visitantes un espacio de encuentro en pleno corazón de la ciudad.