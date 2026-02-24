Radio Macandé protagoniza el 28F en San Roque con un concierto en la Plaza de Armas

David Ramos y Ana Ruiz presentan la programación del Día de Andalucía en San Roque, con el concierto de Radio Macandé como punto culminante de la jornada.

San Roque se prepara para celebrar el Día de Andalucía con una programación amplia y descentralizada que tendrá como punto álgido el concierto de Radio Macandé en la Plaza de Armas. El dúo gaditano actuará a partir de las 19:00 del próximo 28 de febrero dentro de los actos organizados por la Delegación de Cultura con motivo del 28F, en una jornada que combinará memoria histórica, música y actividades para el público infantil.

El concierto fue presentado por el teniente de alcalde delegado de Juventud, David Ramos, y la responsable municipal de Cultura, Ana Ruiz, quienes subrayaron la importancia de ofrecer una programación para todos los públicos en una fecha señalada en el calendario andaluz. Antes de la actuación principal, el ambiente en la Plaza de Armas comenzará a calentarse desde las 18:00 con la sesión de DJ Michael Thin.

Formado por Ernesto Márquez y Juan Luis Mendoza, naturales de La Línea, Radio Macandé es uno de los referentes del flamenco fusión en Andalucía. Con más de dos décadas de trayectoria, el grupo ha sabido consolidar un estilo propio a partir de la herencia de figuras como Camarón de la Isla, Kiko Veneno o Paco de Lucía, combinando sonidos andaluces con ritmos contemporáneos y letras de corte cotidiano.

Cartel anunciador del concierto de Radio Macandé dentro de la programación del Día de Andalucía.

Su irrupción en el panorama musical vino marcada por el éxito de su primer trabajo discográfico, que les valió el Disco de Oro en 2003. Temas como “Dime dónde está el camino”, “Dame tus besos”, “La Lola” se convirtieron en habituales de las emisoras musicales y en imprescindibles de sus directos, cimentando una carrera sostenida en el contacto constante con el público y en una intensa agenda de conciertos en todo el país.

Más allá de la cita central en el casco histórico, el Ayuntamiento ha diseñado una programación que se repartirá por distintos puntos del término municipal. En la Alameda Alfonso X de San Roque, la jornada arrancará a las 11:15 con una exhibición de bailes a cargo de la Asociación Cultural Vanessa Orrán. Entre las 11:30 y las 16:00 se desarrollarán actividades infantiles con hinchables y pintacaras.

El acto institucional de izada de la bandera blanca y verde tendrá lugar a las 12:00, acompañado por la presencia de un venenciador que ofrecerá una copa de vino a los asistentes. A continuación, subirán al escenario Jonathan Santiago y Manuel Berraquero. Ya por la tarde, desde las 16:00, la Peña Flamenca acogerá la actuación de la Asociación Cultural Flamenca Vanesa Orrán y, una hora más tarde, la artista La Yiya.

La programación del 28F también llegará a la Estación de San Roque, donde el Templete de la Plaza San Bernardo será epicentro de las actividades. Allí, además de hinchables y pintacaras entre las 12:00 y las 16:00, se celebrará la izada de la bandera a las 12:45 y la actuación del Grupo de Baile Flamenco Caña Azul a las 13:30. El Grupo de Luna pondrá la música a partir de las 15:00.

En Taraguilla, la Plaza de las Flores concentrará propuestas infantiles de 12:00 a 16:00, la izada de la bandera a las 13:30 y la actuación de Fran Amado a las 14:00. Campamento se sumará a la conmemoración en el Centro La Rosaleda, con actividades para los más pequeños desde las 12:30, la izada de la bandera a las 14:15, la actuación del Grupo de Baile Soul Fusión y, desde las 15:10, el grupo sanroqueño La Mala Hora.

Por su parte, el Recinto Ferial de San Enrique ofrecerá animación infantil de 12:00 a 18:00, la actuación del Grupo de Baile Power Dance a las 14:00, la izada de la bandera a las 15:15 y el cierre musical a cargo del Grupo Musical Compás Flamenco a las 15:30.

De este modo, San Roque plantea un Día de Andalucía que trasciende el acto institucional para convertirse en una celebración colectiva repartida por todo el municipio, con la música de Radio Macandé como colofón de una jornada que reivindica identidad, cultura y convivencia.