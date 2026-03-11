La Feria del Corpus 2026 comienza a prepararse con la elección de la Corte Infantil en Tesorillo

La cuenta atrás para la Feria del Corpus ya ha comenzado en San Martin del Tesorillo. Como parte de los primeros preparativos de la feria de 2026, el municipio celebrará el próximo viernes 13 de marzo el tradicional sorteo para elegir a la Corte Infantil y la Mini Corte que representarán a la localidad durante las fiestas.

El acto tendrá lugar a las 18:00 horas en la Casa de la Cultura de San Martin del Tesorillo, donde se reunirán los niños y niñas participantes junto a sus familias para conocer el resultado del sorteo.

Un paso simbólico en los preparativos de la feria

La elección de la corte infantil es uno de los momentos más esperados por las familias del municipio y marca el inicio de los preparativos de una de las celebraciones más importantes del calendario festivo local.

Los menores seleccionados tendrán un papel destacado durante la feria, participando en distintos actos y representando a la localidad en los eventos programados durante los días de fiesta.

Inscripciones a través del colegio

Las inscripciones para participar en el sorteo se distribuirán entre los niños y niñas del municipio a través del centro educativo local. Los formularios deberán ser entregados el mismo día del acto, justo antes del inicio del sorteo.

Con esta iniciativa, San Martín del Tesorillo comienza a calentar motores para la Feria del Corpus 2026, una celebración que cada año reúne a vecinos y visitantes en torno a la tradición, la convivencia y el ambiente festivo del municipio.