Tesorillo se cuelga cuatro medallas en el torneo Gymtor de gimnasia rítmica, en Torremolinos

Un grupo de gimnastas del club de Tesorillo, en Torremolinos

El Club de Gimnasia Rítmica de Tesorillo consiguió cuatro medallas (un oro, dos platas y un bronce) en el X torneo del club Gymtor, celebrado este domingo en el Palacio de San Miguel de Torremolinos (Málaga), con una participación cercana al millar de gimnastas.

La medalla de oro la conquistó Gema Morales, en la prueba de aro de la competición individual Infantil Promesas.

Fueron medallas de plata el grupo premini promesas (Carmen Salido, Alicia Morales, Cristina Segovia, Jaimie Corbet, Grace H. Francis, Iris Melab, Jasmine Manou y Aitana Rodríguez) y el benjamín promesas (Mirian Valadez, Daniela Rickson, Paola Ramos, Cayetana Gómez y Sofía Moloney).

Por último, subió al tercer cajón del podio la alevín promesas María Delgado, en manos libres.

En esta competición que sirve de punto de partida a la temporada, Tesorillo también estuvo presente con los conjuntos alevín promesas (Amelia Hartshorn, Noa Fariña, Carmen Gómez, Grace Rickson y Oriana Quirós) y cadete promesas (Elena Mena, Barbara Pérez, Gisela Pérez, Valeria Maud y Elena González).