La Plaza Alta se convertirá en una gran pasarela con “Algeciras de Moda”

La céntrica Plaza Alta se transformará el próximo viernes 13 de marzo en una gran pasarela al aire libre con la celebración de “Algeciras de Moda”, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento para acercar al público el talento de diseñadores y comercios locales.

El evento comenzará a partir de las 20:00 horas y reunirá a modelos que desfilarán con propuestas de diferentes firmas del municipio, en una cita que busca consolidarse dentro de la agenda cultural y comercial de la ciudad.

Diseñadores locales y moda flamenca sobre la pasarela

Durante la jornada, el público podrá conocer las creaciones de marcas como Guan Perea y Algo Azul Novias, que mostrarán algunas de sus propuestas en un desfile pensado para destacar la creatividad del sector local.

La moda flamenca también tendrá un papel destacado en la pasarela con diseños de creadores como Rafael Leveque, Gloria Coca, Rocío Segovia, Gema Valero y Alejandro Andana, algunos de ellos con trayectoria consolidada dentro y fuera de la provincia.

Moda y música para cerrar la noche

La cita no solo estará dedicada a la moda. Como broche final, el grupo algecireño Los Fósiles ofrecerá un concierto con versiones de grandes éxitos de la música nacional, poniendo el toque musical a una velada que pretende combinar cultura, comercio y ocio.

Desde el Ayuntamiento han destacado que esta actividad nace con vocación de continuidad y supone también una muestra del respaldo institucional al talento creativo local. Además, han invitado a toda la ciudadanía del Campo de Gibraltar a asistir a un evento abierto al público que convertirá a Algeciras en epicentro de la moda durante una noche.