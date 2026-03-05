Algeciras pone precio a su pulmón verde con un contrato millonario que cambiará el mantenimiento de parques y jardines

La mesa de contratación del Ayuntamiento de Algeciras ha propuesto la adjudicación del mayor contrato de mantenimiento de parques, jardines y zonas verdes del municipio a la UTE formada por Capross 2004 SL y Grupo Raga SA. La operación, que se extenderá durante los próximos cinco años, alcanza un importe total de 48.585.390 euros, una de las licitaciones públicas más cuantiosas de la historia reciente del Consistorio.

El contrato contempla el mantenimiento, limpieza y conservación de todos los parques, jardines, zonas verdes públicas y el arbolado viario del término municipal, con una inversión de 41.668.431,70 euros, a los que se suman 6.916.959,66 euros correspondientes al IVA.

Se trata de una de las apuestas más ambiciosas realizadas por el Ayuntamiento en materia ambiental y urbana. Los espacios verdes están considerados la auténtica “joya de la corona” del patrimonio urbano de la ciudad, por su impacto directo en la calidad de vida, la salud y el bienestar de los vecinos.

El nuevo pliego ha sido diseñado con un marcado carácter técnico y social. De hecho, alrededor del 82% del coste total del contrato se destinará a gastos de personal, lo que pone de relieve el peso del trabajo humano en el cuidado diario de jardines, parques y arbolado. El objetivo municipal es reforzar los medios humanos y materiales para garantizar un mantenimiento más eficaz, constante y de mayor calidad en todos los espacios verdes del municipio.

Desde el Ayuntamiento también han trasladado un agradecimiento al personal de la empresa Urbaser, responsable hasta ahora del servicio, destacando su labor durante estos años para mantener los parques y jardines de la ciudad en buen estado.

Atención especial a los parques históricos de la ciudad

El documento técnico del concurso presta especial atención a los dos grandes pulmones verdes del municipio: el histórico parque María Cristina y el parque de Las Acacias, ambos declarados bienes de interés cultural.

En el caso del María Cristina, el pliego exige un mantenimiento “esmerado” durante todo el año, con reposición continua de flores, limpieza diaria, fuentes ornamentales en funcionamiento permanente e iluminación decorativa en perfecto estado. La empresa adjudicataria deberá incluso elaborar un Plan de Emergencias Meteorológicas para prever posibles cierres del recinto ante riesgos como la caída de ramas o árboles.

Por su parte, Las Acacias deberá mantener su diseño histórico y su arbolado característico, con especial atención a especies sensibles como el pino piñonero y a la vigilancia de plagas como la procesionaria.

El parque de las Acacias de Algeciras, también llamado parque Smith. / Erasmo Fenoy

Renovación y control constante en las zonas infantiles

La misma mesa de contratación también ha propuesto adjudicar el servicio de limpieza, mantenimiento, reparación y creación de áreas de juegos infantiles, parques caninos y zonas biosaludables a la empresa Contenur SL.

Este contrato tendrá igualmente una duración de cinco años y un importe de 6.802.747 euros, IVA incluido.

El pliego establece inspecciones periódicas muy exhaustivas en las zonas de juego. Los técnicos deberán realizar revisiones diarias, semanales, mensuales y semestrales, que incluirán comprobaciones de tornillería, lubricación de columpios, reparación inmediata de desperfectos y eliminación de pintadas.

Además, el proyecto contempla la creación de nuevas áreas de ocio, así como la sustitución de elementos deteriorados o en desuso para mejorar la seguridad y accesibilidad de estos espacios.