Algeciras se suma a la segunda edición de Ecólatras Andalucía para impulsar la sostenibilidad y el reciclaje de vidrio

El municipio de Algeciras forma parte de las 80 localidades andaluzas que participarán en la segunda edición de la campaña Ecólatras Andalucía, una iniciativa impulsada por Ecovidrio en colaboración con la Junta de Andalucía y la FAMP. La propuesta, que se desarrollará entre el 4 de marzo y el 5 de mayo, pretende movilizar a la ciudadanía en torno a proyectos y acciones que fomenten la sostenibilidad, el reciclaje de vidrio y la protección del entorno natural.

Bajo el lema La Pasión Sostenible, la campaña busca visibilizar y premiar aquellas iniciativas que contribuyan a mejorar el medio ambiente y a reforzar hábitos responsables en la sociedad andaluza. La convocatoria se extiende a municipios de las ocho provincias de la comunidad autónoma y plantea una participación abierta para quienes desarrollen propuestas con impacto positivo en su entorno.

Los impulsores de la iniciativa destacan que Andalucía cuenta con un patrimonio natural de gran valor que abarca desde los fondos marinos y las playas hasta las sierras y espacios naturales del interior, por lo que consideran esencial promover proyectos que contribuyan a su conservación y a la mejora de la sostenibilidad en el territorio.

Entorno natural de la duna de Bolonia declarado monumento natural en 2001.

El programa se articula en torno a cinco grandes ejes. En primer lugar, la sensibilización ambiental, con acciones educativas destinadas a reforzar la conciencia ecológica en la población general. En segundo lugar, el consumo responsable, que promueve cambios en los hábitos cotidianos para favorecer estilos de vida sostenibles, desde la reducción del uso de plásticos hasta el ahorro energético.

La campaña también incluye el ámbito de naturaleza y biodiversidad, con proyectos que pongan en valor los ecosistemas locales mediante actividades de conservación o limpieza de entornos naturales. A estos se suman iniciativas de innovación sostenible, que fomentan ideas tecnológicas o colaborativas capaces de aportar soluciones novedosas a los retos medioambientales actuales. Finalmente, el eje de soluciones circulares refuerza el principio de economía circular con proyectos que favorecen la reutilización de materiales y la reducción de residuos.

En este contexto, el reciclaje de vidrio se presenta como uno de los retos medioambientales más importante. El vidrio depositado en los contenedores se recicla al cien por cien y puede reutilizarse de forma indefinida para fabricar nuevos envases. Este proceso evita extraer materias primas de la naturaleza, lo que contribuye a minimizar la erosión del suelo y la deforestación.

De tal manera, el uso de calcín en la fabricación de nuevos envases permite disminuir el consumo energético y reducir las emisiones de dióxido de carbono asociadas a su producción, reforzando la economía circular.

Ecovidrio, entidad encargada de la gestión del reciclaje de envases de vidrio en España, lleva más de 25 años trabajando en la implantación de un sistema de recogida selectiva eficiente y sostenible. Desde el inicio de su actividad en 1998, tras la aprobación de la Ley de Envases y Residuos de Envases, la organización ha desarrollado un modelo que cuenta con la participación de cerca de 6.000 empresas envasadoras y que permite que en la actualidad se reciclen en España siete de cada diez envases de vidrio.

El proyecto que obtenga mayor reconocimiento y proyección en Andalucía recibirá una aportación económica de 2.000 euros destinada a facilitar la continuidad y el desarrollo de la iniciativa. Para la selección de la propuesta ganadora se tendrán en cuenta diversos criterios, entre ellos el número de apoyos recibidos en la plataforma digital y el grado de originalidad e innovación del proyecto.

Además del reconocimiento al proyecto más destacado, la campaña otorgará la distinción Ecólatras a un municipio de cada provincia andaluza. En este caso, el galardón se concederá teniendo en cuenta indicadores como el incremento en el reciclaje de envases de vidrio en la localidad, el número de iniciativas presentadas y el alcance de la difusión de la campaña en el ámbito municipal.

Entrega de los premios Ecólatras Andalucía durante la primera edición.

Las personas o entidades interesadas en participar deberán inscribir sus proyectos a través de la web habilitada por la organización de la campaña. Una vez registrados, los ciudadanos podrán apoyar las iniciativas convirtiéndose en miembros de la comunidad Ecólatra y votando aquellas propuestas que consideren más relevantes para el cuidado del entorno.

Con esta segunda edición de Ecólatras Andalucía, las instituciones y entidades implicadas buscan consolidar un movimiento ciudadano comprometido con la protección del medio ambiente y fomentar la implicación de la sociedad andaluza en la construcción de un futuro más sostenible.