Agaden denuncia la acumulación de residuos tecnológicos en la Silla del Papa, en Tarifa

La Silla del Papa, uno de los enclaves más reconocibles y visitados del Parque Natural del Estrecho, se encuentra en una situación de grave deterioro ambiental que ha encendido las alarmas de las organizaciones ecologistas de la comarca. La agrupación Agaden Ecologistas en Acción ha denunciado este martes públicamente la acumulación de residuos tecnológicos y restos de obra que permanecen abandonados en pleno espacio natural protegido. La situación genera riesgos significativos tanto para la flora y fauna del entorno como para los visitantes, además de producir un impacto paisajístico y cultural "inaceptable".

La organización detalla que en la zona de subida al vértice geodésico se han detectado cables eléctricos, placas de comunicaciones, materiales de obra y estructuras metálicas, entre otros residuos. La permanencia de estos restos vulnera las obligaciones legales de restauración ambiental que deben acompañar cualquier intervención en espacios protegidos, y supone un claro incumplimiento de la normativa que regula la conservación de parques naturales en Andalucía.

Agaden alerta de que estos residuos no solo representan un peligro para la biodiversidad (contaminación del suelo y alteración de ecosistemas sensibles), sino que también constituyen un riesgo directo para los visitantes. Muchos de los materiales son cortantes o punzantes y algunos contienen componentes eléctricos que podrían causar accidentes graves. Además, la acumulación de estos elementos degrada un enclave de valor histórico, cultural y paisajístico, que ha sido durante décadas uno de los puntos de referencia del Parque Natural del Estrecho.

El yacimiento de Bailo del entorno natural de la Silla del Papa.

La organización exige la retirada inmediata de todos los residuos, la apertura de una investigación para determinar responsabilidades y la implantación de medidas preventivas, entre ellas protocolos de limpieza tras cualquier intervención técnica y cartelería informativa que alerte sobre el cuidado del entorno. Según los ecologistas, la ausencia de estas medidas pone en evidencia la falta de planificación y supervisión en la gestión de infraestructuras dentro de áreas protegidas.

“El Parque Natural del Estrecho no puede convertirse en un vertedero de público. La conservación de este espacio de alto valor ambiental y patrimonial debe ser una prioridad absoluta”, subrayan desde Agaden. La organización ha anunciado que continuará vigilando el estado del enclave y no descarta emprender acciones legales o campañas de concienciación si no se actúa con la urgencia requerida.

Los conservacionistas destacan que la recuperación de espacios como la Silla del Papa requiere no solo la retirada de los residuos visibles, sino también la implementación de programas de restauración ecológica y educación ambiental dirigida a visitantes y personal técnico. Solo así se podría garantizar que este emblemático mirador recupere su integridad ecológica y paisajística.