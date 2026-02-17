La Reserva de la Biosfera del Estrecho estrena cuaderno de campo sobre su biodiversidad

La portada del cuaderno de campo sobre la fauna de la Reserva de la Biosfera del Estrecho.

La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar acogerá el próximo jueves, 19 de febrero la presentación del nuevo cuaderno de campo de fauna de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía–Marruecos, una herramienta divulgativa destinada a acercar a la ciudadanía la extraordinaria riqueza natural que comparten ambas orillas del Estrecho.

El acto tendrá lugar a las 12:00 en la sede institucional de la Mancomunidad, situada en el Paseo de Las Acacias de Algeciras, y estará presidido por el director general de Espacios Naturales Protegidos de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, junto a representantes de las distintas administraciones implicadas en la gestión de este espacio protegido.

La iniciativa subraya el carácter transfronterizo de la reserva, declarada por la Unesco en 2006, que abarca más de 900.000 hectáreas repartidas entre las provincias de Cádiz y Málaga y diversas regiones del norte de Marruecos, constituyendo uno de los corredores ecológicos más relevantes entre Europa y África.

Una herramienta educativa en varios idiomas

El cuaderno de campo, editado en español, árabe y francés, reúne fichas ilustradas de algunas de las especies más representativas del entorno, como cetáceos, rapaces, fauna marina y el macaco de Berbería, símbolos de la biodiversidad única de este enclave natural.

La publicación ha sido elaborada de forma conjunta por la Junta de Andalucía, el Instituto Cervantes de Tetuán, la Agencia Nacional de Aguas y Bosques de Marruecos y el Organismo Autónomo Parques Nacionales, con financiación procedente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.

Impulso a la educación ambiental y al turismo sostenible

Desde la Consejería se destaca que esta iniciativa se enmarca en la estrategia de la Reserva para reforzar su papel como puente ecológico y cultural en el contexto de su vigésimo aniversario, promoviendo proyectos de educación ambiental, divulgación científica y turismo sostenible.

El nuevo cuaderno de campo está concebido como un recurso práctico para centros educativos, guías de naturaleza, asociaciones ambientales y visitantes, fomentando una mayor conciencia social sobre la importancia de conservar los ecosistemas y la fauna que comparten Andalucía y el norte de Marruecos.