Cuatro municipios del Campo de Gibraltar arrancan 2026 en riesgo alto por el virus del Nilo Occidental

Cuatro municipios del Campo de Gibraltar (Algeciras, La Línea, Los Barrios y Tarifa) comienzan el año en alerta por riesgo alto de transmisión del virus del Nilo Occidental (VNO), que se contagia por la picadura de un mosquito infectado y produce una encefalitis que puede llegar a ser grave en mayores de 60 años, enfermos de cáncer, diabetes, presión arterial alta o enfermedad de los riñones, así como pacientes que han recibido un trasplante de órgano. Así lo refleja la Consejería de Sanidad y Emergencias en el informe de febrero de 2026 y el Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores transmisores del VNO, que este año suma el seguimiento de otras tres enfermedades: dengue, chikungunya y zika. Castellar, Jimena, Tesorillo y San Roque se encuentran en nivel medio.

En total, 117 municipios andaluces inician la temporada de alta circulación en nivel alto, 302 en nivel medio y 366 en nivel bajo. Esto supone que 13 municipios más que el año pasado están en nivel alto, que corresponden a aquellos en los que se detectó circulación del virus en su territorio. Seis de estos están en la provincia de Almería (Almería capital, Benahadux, Carboneras, Mojácar, Pulpí y Zurgena), otros dos en la provincia de Cádiz (La Línea de la Concepción y Chiclana), dos en Córdoba (Iznájar y Guadalcázar), uno en Jaén (Baeza) y tres en Sevilla (Burguillos, Castilblanco de los Arroyos y Benacazón). Mientras que Cantillana (Sevilla), que empezó la temporada pasada en nivel alto, ha sido el único municipio andaluz en bajar a nivel medio.

"Nuestro objetivo con el establecimiento de los niveles de riesgo es reforzar la anticipación y la capacidad de respuesta de ayuntamientos y diputaciones, facilitar el control de los vectores, identificar de forma precoz la llegada del virus, movilizar a los distintos agentes implicados en salud pública y mejorar la comunicación y el acompañamiento a la población en caso de situaciones de alerta", ha explicado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz,, con el fin último de "reducir al mínimo el riesgo de infección para la población andaluza, proteger a los andaluces".

Sanz ha detallado que el año pasado se diagnosticaron en Andalucía 17 casos de dengue, 14 de chikungunya y siete casos de sospecha (no confirmados) de zika. "Todos eran casos importados, personas que habían viajado a países del Centro y Sur de América. Pero estos casos introducen el virus en nuestra tierra, por lo que debemos estar en alerta para evitar que se propague el virus", ha subrayado.

De hecho, ha detallado, en Andalucía "coexisten en determinadas zonas todos los elementos necesarios para que pueda aparecer un caso autóctono", como es la presencia del mosquito 'aedes albopictus', conocido como mosquito tigre, junto a condiciones ambientales favorables y los casos importados que "son los que introducen el virus".

El titular de Sanidad, que ha recordado que el Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores transmisores del VNO tiene desde 2025 una periodicidad anual, ha incidido en que "ya están en marchas todas las medidas implementadas el año pasado para proteger a la población, en colaboración con los ayuntamientos y las diputaciones".

Así, ya se ha publicado y se está comunicando a todos los ayuntamientos el nivel de riesgo de su municipio para esta temporada y los agentes de Salud Pública ya están desplegados por todo el territorio para ayudar a los responsables municipales en la elaboración de sus planes de control de plagas.

Antonio Sanz, que ha señalado como novedad en el Programa para 2026 el "seguimiento estrecho" de los municipios colindantes con un área en alerta, "toda vez que hemos detectado que los mosquitos pueden compartir un hábitat de unos 10 kilómetros", ha indicado que no se ha detectado circulación de virus en ninguna de las 40 trampas que se han mantenido durante el invierno (desde noviembre al 28 de febrero) en las ocho provincias.

Durante los meses de marzo y abril, ha abundado, "continuamos con el seguimiento con 38 trampas centinelas situadas en los municipios que estuvieron en situación de área en alerta la pasada temporada, con un control quincenal". Este control pasará a ser semanal y con el 100% de las trampas (120 propias de la Consejería) distribuidas a partir del 1 de mayo. "Además, este año incluiremos otras tres trampas móviles en cada provincia que irán cambiando de ubicación para obtener más información sobre la circulación del virus", ha añadido.

El titular de Sanidad ha insistido en la importancia de la "colaboración y coordinación" de todas las diputaciones y los ayuntamientos de Andalucía, "cada uno desde sus competencias", para que "podamos actuar con anticipación y responder con prontitud a cualquier alerta", como se hizo el año pasado.

En este sentido, ha recordado que, en 2025, 31 municipios estuvieron en situación de área en alerta, se diagnosticaron cuatro casos en humanos de fiebre del Nilo occidental, se detectó circulación del virus de mosquitos adultos en más de 60 trampas y se registraron siete casos positivos en équidos y tres en aves. "Afortunadamente, no tuvimos que lamentar ningún fallecimiento", ha subrayado.

"La mejor forma de protegernos de la fiebre del Nilo occidental es evitando la picadura del mosquito portador del virus. Y, para lograrlo, además de las medidas que adoptamos las administraciones, los ciudadanos debemos tomar también medidas de autoprotección, como el uso de repelente, ropa clara que cubra la mayor parte del cuerpo, usar mosquiteras y evitar cualquier forma de agua estancada", ha concluido Sanz