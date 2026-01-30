Las lluvias obligan a extremar la prevención contra los mosquitos en La Línea

El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción ha advertido de la necesidad de reforzar las medidas preventivas frente a la proliferación de mosquitos tras las recientes lluvias, que pueden favorecer la acumulación puntual de agua y la aparición de focos de cría en pequeños recipientes y zonas con un drenaje deficiente.

La delegación municipal de Sanidad, que dirige la teniente de alcalde Zuleica Molina, recuerda que estas actuaciones se enmarcan dentro del Plan Municipal de Vigilancia y Control Vectorial ante el Virus del Nilo, un programa que se desarrolla de forma continua a lo largo de todo el año y que se intensifica en periodos con condiciones climáticas favorables para la reproducción de mosquitos.

Desde el Consistorio se subraya que las precipitaciones pueden provocar la acumulación de agua en patios, terrazas, jardines o espacios privados, convirtiéndolos en lugares idóneos para la cría de insectos. Por este motivo, se insiste en que la colaboración ciudadana resulta fundamental como complemento a las labores municipales de inspección y control.

Entre las principales recomendaciones trasladadas a la población se encuentran vaciar o retirar recipientes que puedan acumular agua, como cubos, macetas, platos, juguetes o envases; revisar y limpiar desagües, sumideros y canaletas para garantizar un correcto drenaje; renovar con frecuencia el agua de los bebederos de mascotas; mantener piscinas y fuentes ornamentales en buen estado de limpieza y tratamiento, y evitar el estancamiento de agua en solares y zonas comunes.

De forma paralela, el Ayuntamiento mantiene activas las labores de inspección, mantenimiento y control en la red de imbornales, zonas verdes, espacios públicos y áreas sensibles, con el objetivo de minimizar la presencia de mosquitos y preservar unas condiciones ambientales adecuadas en todo el municipio.

El gobierno local recalca que estas acciones forman parte de una estrategia preventiva basada en la vigilancia y la anticipación, desarrollada con normalidad y coordinación entre los distintos servicios municipales. Asimismo, se anima a la ciudadanía a comunicar cualquier incidencia relacionada con acumulaciones de agua o presencia de mosquitos para su revisión.

“El Ayuntamiento insiste en que la prevención es una tarea compartida y que, con pequeñas acciones diarias, contribuimos entre todos a mantener un entorno más saludable y confortable”, señalan desde la delegación de Sanidad.