La Línea registró una ocupación hotelera del 70% durante 2025

El Hotel Flotante de Alcaidesa Marina, uno de los atractivos turísticos de La Línea

La Línea registró una ocupación hotelera media del 70% a lo largo de 2025, según datos de la delegación municipal de Turismo, que coinciden con las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, que reflejan récords históricos de pernoctaciones hoteleras y turistas alojados en la provincia de Cádiz.

El aumento en las visitas al municipio lo atribuye el Ayuntamiento a la oferta cultural y de ocio –con especial incidencia en los diferentes espectáculos de En La Línea Música– así como a la hostelería y gastronomía.

El número de visitantes se acentúa en los meses de verano, aunque gracias al trabajo realizado para lograr la desestacionalización, la tendencia de ocupación se mantuvo alta durante todo el año.

Los datos fueron facilitados por la delegación de Turismo, que dirige la concejal Mercedes Atanet, a través de una nota de prensa.

En la misma, el equipo de Gobierno recalca: “La delegación municipal de Turismo valora muy positivamente estos datos, que representan un espaldarazo al incesante trabajo llevado a cabo para la promoción del municipio en distintos foros”.