La Línea, en alerta por el virus del Nilo tras hallarse un águila infectada

La Línea de la Concepción se suma desde esta semana al grupo de municipios andaluces declarados en alerta por el virus del Nilo occidental (VNO), después de que un águila hallada en su término municipal diera positivo en esta enfermedad. La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha activado el protocolo de vigilancia y control, que permanecerá vigente hasta, al menos, el 10 de diciembre, salvo que en ese periodo se descarte nueva circulación del virus.

La detección del caso en fauna silvestre —en este caso, un ave rapaz— confirma la presencia ambiental del virus en la zona, lo que obliga a reforzar la triple vigilancia: entomológica (mosquitos), animal y humana. El objetivo es anticipar cualquier posible transmisión y reducir el riesgo de contagio tanto en animales como en personas.

Según el protocolo autonómico, la declaración de “área en alerta” implica que el Ayuntamiento de La Línea deberá intensificar las tareas de control y tratamiento de mosquitos, especialmente en zonas húmedas o con acumulación de agua, tanto dentro del núcleo urbano como en un radio de 1,5 kilómetros donde puedan existir focos larvarios o refugios de adultos. Estas actuaciones se enmarcan en el Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores, que ahora deberá aplicarse de forma reforzada.

Además, Sanidad ha anunciado acciones informativas en centros educativos y residencias del entorno, así como una campaña de sensibilización a la ciudadanía a través de farmacias y personal de enfermería, recordando la importancia de adoptar medidas de protección individual: uso de repelentes, instalación de mosquiteras, eliminación de recipientes con agua estancada y evitar la exposición en horas de mayor actividad de los mosquitos.

Fuentes de la Consejería han señalado que la activación de esta alerta es una medida preventiva, no una respuesta a casos humanos. De hecho, no se ha detectado ningún contagio en personas en la comarca del Campo de Gibraltar esta temporada. Aun así, la declaración sirve para mantener un control estrecho sobre el comportamiento del virus en el entorno natural, especialmente tras el aumento de detecciones en varias provincias andaluzas.

El virus del Nilo occidental es una enfermedad transmitida por la picadura de mosquitos del género Culex, habituales en entornos cálidos y húmedos. La mayoría de las infecciones en humanos son asintomáticas o leves, aunque en casos poco frecuentes puede provocar cuadros neurológicos graves.

En lo que va de temporada, Andalucía ha registrado tres casos confirmados en personas adultas —en Mojácar (Almería), Morón de la Frontera y La Rinconada (Sevilla)— y un caso probable en un menor de Andújar (Jaén). Todos, salvo el paciente de La Rinconada que continúa hospitalizado, han evolucionado favorablemente.