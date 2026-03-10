El tiempo
Tarifa estrena su Primavera Cultural 2026 con teatro, música y protagonismo local

El Teatro Alameda acogerá espectáculos entre marzo y mayo con precios simbólicos y actividades gratuitas

La Primavera Cultural 2026 ya está en marcha en Tarifa. El Ayuntamiento de Tarifa, a través de su Delegación de Cultura, ha presentado una nueva edición de esta programación que llenará de teatro, música y propuestas artísticas el Teatro Municipal Alameda durante los meses de marzo, abril y mayo.

El concejal de Cultura, Nacho Trujillo, ha dado a conocer los detalles del programa junto al alcalde Jose Antonio Santos y los técnicos municipales Irene Jiménez y Carlos Gil. La propuesta apuesta por una programación variada en la que se refuerza especialmente la presencia de autores y artistas locales.

Cultura accesible y apoyo al talento local

Uno de los objetivos de esta edición ha sido facilitar el acceso del público a la cultura. Por ello, algunos espectáculos serán por invitación gratuita mientras que otros tendrán un precio simbólico, una medida pensada para fomentar la participación de vecinos y visitantes.

Desde el Ayuntamiento han destacado que la programación combina propuestas de teatro y música, manteniendo un equilibrio entre diferentes disciplinas escénicas.

Además, el programa contará con la participación de colectivos locales como Sueña Tarifa y el Grupo Guadalmesí, así como con el debut del artista tarifeño Álex Sánchez. También formarán parte del cartel el guitarrista facinense Jose del Valle y la Banda de Musica de Jimena de la Frontera, dirigida por el tarifeño Jose Antonio Sanchez Da Ascencao.

Una programación que arranca con teatro y termina con cine

La agenda cultural comenzará el viernes 13 de marzo con la comedia “Stand Up”, protagonizada por Paco y Maite. Las entradas para esta primera cita ya están disponibles tanto en la Casa de la Cultura como en la plataforma Giglon.

La Primavera Cultural se extenderá durante todo el trimestre y culminará en mayo con el Festival de Cine Africano, uno de los eventos culturales más destacados del calendario tarifeño.

Con esta programación, Tarifa refuerza su apuesta por el teatro y la música en directo, ofreciendo una agenda cultural que combina entretenimiento, creatividad y apoyo al talento de la comarca.

