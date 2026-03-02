Si te quedaste con ganas de Carnaval, San Pablo de Buceite te espera del 6 al 8 de marzo

El Ayuntamiento y la Junta Municipal ya han presentado el cartel oficial del Carnaval de San Pablo de Buceite 2026 y en los próximos días darán a conocer la programación completa. Pero lo que ya está confirmado promete un fin de semana grande. La celebración de esta fiesta tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de marzo.

Primeros premios del COAC en el escenario

El domingo 8 de marzo será una jornada especialmente potente. Actuará la chirigota ‘Ssshhhhh!!’ de El Bizcocho, flamante primer premio del COAC 2026. También se subirá al escenario el coro ‘El Sindicato’, de Julio Pardo, igualmente primer premio en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz.

A ellos se suma la chirigota ‘Los Compay’, del grupo de Los Molina, semifinalista del COAC 2026 y una de las agrupaciones más esperadas por los aficionados.

Carnaval con acento femenino para arrancar

La inauguración tendrá un marcado carácter reivindicativo. La chirigota callejera Cadiwoman ‘Las Queen’ será la encargada de abrir la fiesta el 8 de marzo a partir de las 20:00 horas en la Carpa Municipal de la Calle Real. Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, esta agrupación femenina pondrá sobre las tablas humor, crítica y mensaje feminista.

Agrupaciones locales y ambiente en la calle

Durante todo el fin de semana también actuarán agrupaciones locales y formaciones llegadas desde distintos puntos de la provincia, completando un cartel pensado para que nadie eche de menos el Carnaval.

Si pensabas que la fiesta había terminado, San Pablo de Buceite demuestra que aún quedan coplas por escuchar y mucha calle por disfrutar.