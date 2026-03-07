Un shooting de fotografía boudoir y desnudo artístico llega a Los Barrios este sábado

El mundo de la fotografía artística tendrá una cita destacada este sábado 7 de marzo en Los Barrios con la celebración del II Shooting de Fotografía Boudoir y desnudo artístico, un encuentro que reunirá a fotógrafos y aficionados en un ambiente creativo y participativo.

La sesión se desarrollará en las instalaciones de la Casa de la Cultura de Los Barrios y en la Galería Manolo Alés, donde durante aproximadamente dos horas los participantes podrán trabajar con la modelo granadina Dark Dragons, conocida en redes sociales por su trabajo en sesiones de estilo boudoir y artístico.

Un encuentro para aprender y compartir fotografía

Más allá de la sesión fotográfica, el evento está planteado como un espacio de intercambio entre profesionales y amantes de la fotografía. Durante la jornada se generará un diálogo abierto entre los asistentes para compartir técnicas, experiencias y reflexiones sobre el proceso creativo detrás de este tipo de fotografía.

El encuentro ha sido organizado por el fotoperiodista Paco Guerrero, colaborador del diario Europa Sur, y cuenta con la colaboración institucional del Ayuntamiento de Los Barrios.

Apoyo institucional a la actividad cultural

La iniciativa también cuenta con el respaldo de la directora de la galería, Macarena Alés, cuyo apoyo ha sido clave para la celebración de esta segunda edición. Asimismo, la actividad se desarrolla con el impulso de la Delegación de Cultura municipal, dirigida por Rakel Ñeco.

Con propuestas como esta, Los Barrios continúa apostando por iniciativas culturales que fomentan la creatividad, el aprendizaje colectivo y el encuentro entre artistas y público interesado en la fotografía contemporánea.